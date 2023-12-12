ارتفاع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 230 شركة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت إحصائيات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 230 شركة مدرجة في الربع الثالث من 2023 بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 217 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) 67 شركة مدرجة في الربع الثالث من عام 2023 مقابل 38 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022، وبزيادة قدرها 76%.

ووافقت الهيئة على طرح 4 شركات في السوق الموازية“نمو” خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، فيما لا تزال 5 طلبات في السوق الرئيسية و41 طلبا في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 290.07 مليار ريال بالمقارنة مع 280.24 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022 بزيادة تقدر بنحو 10 مليارات ريال بما يُعادل ارتفاعا بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.5% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 96.27% في الربع المماثل من عام 2022، وسجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يُعد الأعلى تاريخيا بوصولها إلى 1209 صناديق استثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 890 صندوقا بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022 مُرتفعة بنسبة 35.8% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 283 صندوقا، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 926 صندوقا، وذلك مقارنة بـ 253 صندوقا عاما و637 صندوقا خاصا بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة لتتخطى حاجز المليون للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية لتصل إلى أكثر من 1.126 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 66%.

وعلى مستوى عدد الصكوك المطروحة من خلال منصات طرح أدوات الدين فقد تم طرح 311 صكا في الربع الثالث 2023 بقيمة إجمالية بلغت 377.7 مليون ريال، وهي تزيد من حيث العدد بنحو 500% على أساس سنوي، وتزيد من حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 325% على أساس سنوي.

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