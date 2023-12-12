ارتفاع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 230 شركة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت إحصائيات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 230 شركة مدرجة في الربع الثالث من 2023 بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 217 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) 67 شركة مدرجة في الربع الثالث من عام 2023 مقابل 38 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022، وبزيادة قدرها 76%.
ووافقت الهيئة على طرح 4 شركات في السوق الموازية“نمو” خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، فيما لا تزال 5 طلبات في السوق الرئيسية و41 طلبا في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
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وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 290.07 مليار ريال بالمقارنة مع 280.24 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022 بزيادة تقدر بنحو 10 مليارات ريال بما يُعادل ارتفاعا بنسبة 3.5% على أساس سنوي.
وبلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.5% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 96.27% في الربع المماثل من عام 2022، وسجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يُعد الأعلى تاريخيا بوصولها إلى 1209 صناديق استثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 890 صندوقا بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022 مُرتفعة بنسبة 35.8% على أساس سنوي.
وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 283 صندوقا، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 926 صندوقا، وذلك مقارنة بـ 253 صندوقا عاما و637 صندوقا خاصا بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022.
وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة لتتخطى حاجز المليون للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية لتصل إلى أكثر من 1.126 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 66%.
وعلى مستوى عدد الصكوك المطروحة من خلال منصات طرح أدوات الدين فقد تم طرح 311 صكا في الربع الثالث 2023 بقيمة إجمالية بلغت 377.7 مليون ريال، وهي تزيد من حيث العدد بنحو 500% على أساس سنوي، وتزيد من حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 325% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579732
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