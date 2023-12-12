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ارتفاع وتيرة عمليات جنى الأرباح بالبورصة مع اقتراب نهاية العام - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دفعت مبيعات العرب والأجانب مؤشرات البورصة للتراجع خلال تداولات اليوم الأحد، وعلى رأسها المؤشر الرئيسى، الذى تأثر بتراجع الأسهم القيادية مثل“البنك التجارى الدولى” الذى هبط أمس بنسبة 2.32%.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 24189 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.74% ليستقر عند مستوى 5194 نقطة.

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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.76% إلى مستوى 7547 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 1.96% عند مستوى 29034 نقطة.

عجينة: المؤشر الرئيسى سيتحرك باتجاه عرضى بين 23500 نقطة و23200 نقطة

توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى اتجاه عرضى بين مستويات 23500 نقطة و 23200 نقطة خلال الشهر الجارى.

أوضح أن مستوى المقاومة الحالى للمؤشر الرئيسى مازال بالقرب من منطقة 26 ألف نقطة.

أضاف أن عمليات التصحيح الهابط نتجت عن جنى المستثمرين للأرباح، بعد الصعود القوى الذى شهدته الأسهم خلال النصف الثانى من العام الحالى، على وجه الخصوص.

وشهد السوق قيم تداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 137 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 55 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الدولية للمحاصيل” بنسبة 19.99%، و”مصر بنى سويف للاسمنت” بنسبة 10.6%.

وتراجعت أسعار 106 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“طاقة عربية” بنحو 12.15%، وسهم“العربية المتحدة” بنحو 11.09%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهما، وسجل رأس المال السوقى انخفاضاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه.

إسماعيل: جنى الأرباح تسبب فى كسر مستويات إيقاف الخسائر

ورجح محمد إسماعيل، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستويات 23700 نقطة ثم 23400 نقطة فى ظل زيادة وتيرة جنى الأرباح.

أوضح أن المؤشر كسر مستوى إيقاف الخسائر عند 24400 نقطة، رغم محاولات الارتفاع بداية جلسة الأحد، لكن ظهور القوى البيعية بشكل أقوى فى النصف الثانى من الجلسة أدى لتكملة الانخفاضات منذ الجلستين السابقتين.

ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم التى اقتربت من مستويات الدعم، على أن يتم البيع عند بداية التراجعات وانتظار إشارات الشراء.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 62 مليون جنيه و27.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.14% و0.96% على التوالى، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.9%.

وسجل الأفراد 84.7% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد المصريين والذين سجلوا صافى شراء 91.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 31.3 مليون جنيه و966 ألف جنيه على التوالى.

فيما سجلت المؤسسات 15.3% من التعاملات متجهين نحو البيع، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 1.9 مليون جنيه و30.8 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 26.5 مليون جنيه.

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