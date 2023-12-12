ارتفاع وتيرة عمليات جنى الأرباح بالبورصة مع اقتراب نهاية العام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دفعت مبيعات العرب والأجانب مؤشرات البورصة للتراجع خلال تداولات اليوم الأحد، وعلى رأسها المؤشر الرئيسى، الذى تأثر بتراجع الأسهم القيادية مثل“البنك التجارى الدولى” الذى هبط أمس بنسبة 2.32%.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 24189 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.74% ليستقر عند مستوى 5194 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.76% إلى مستوى 7547 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 1.96% عند مستوى 29034 نقطة. عجينة: المؤشر الرئيسى سيتحرك باتجاه عرضى بين 23500 نقطة و23200 نقطة
توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى اتجاه عرضى بين مستويات 23500 نقطة و 23200 نقطة خلال الشهر الجارى.
أوضح أن مستوى المقاومة الحالى للمؤشر الرئيسى مازال بالقرب من منطقة 26 ألف نقطة.
أضاف أن عمليات التصحيح الهابط نتجت عن جنى المستثمرين للأرباح، بعد الصعود القوى الذى شهدته الأسهم خلال النصف الثانى من العام الحالى، على وجه الخصوص.
وشهد السوق قيم تداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 137 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 55 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الدولية للمحاصيل” بنسبة 19.99%، و”مصر بنى سويف للاسمنت” بنسبة 10.6%.
وتراجعت أسعار 106 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“طاقة عربية” بنحو 12.15%، وسهم“العربية المتحدة” بنحو 11.09%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهما، وسجل رأس المال السوقى انخفاضاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه. إسماعيل: جنى الأرباح تسبب فى كسر مستويات إيقاف الخسائر
ورجح محمد إسماعيل، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستويات 23700 نقطة ثم 23400 نقطة فى ظل زيادة وتيرة جنى الأرباح.
أوضح أن المؤشر كسر مستوى إيقاف الخسائر عند 24400 نقطة، رغم محاولات الارتفاع بداية جلسة الأحد، لكن ظهور القوى البيعية بشكل أقوى فى النصف الثانى من الجلسة أدى لتكملة الانخفاضات منذ الجلستين السابقتين.
ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم التى اقتربت من مستويات الدعم، على أن يتم البيع عند بداية التراجعات وانتظار إشارات الشراء.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 62 مليون جنيه و27.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.14% و0.96% على التوالى، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.9%.
وسجل الأفراد 84.7% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد المصريين والذين سجلوا صافى شراء 91.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 31.3 مليون جنيه و966 ألف جنيه على التوالى.
فيما سجلت المؤسسات 15.3% من التعاملات متجهين نحو البيع، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 1.9 مليون جنيه و30.8 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 26.5 مليون جنيه.
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