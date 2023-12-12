التضخم الأساسى يتراجع إلى 34.6% فى نوفمبر على أساس سنوى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 35.9% على أساس سنوى مقابل 38.1% فى أكتوبر الماضى، فيما تراجع على أساس شهرى إلى 1% مقابل 1.8% فى أكتوبر.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام فى المدن إلى 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.
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وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم العام لإجمالى الجمهورية إلى 36.4% لنوفمبر الماضى، مقارنة بـ 38.5% لأكتوبر الماضى.
وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالى الجمهورية 0.9% فى شهر نوفمبر 2023 مقابل 1.2% لشهر أكتوبر 2023.
التضخم الأساسى يتراجع إلى 34.6% فى نوفمبر على أساس سنوى
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