افتتاح خط غاز يربط بين صربيا وبلغاريا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أفتتح اليوم الأحد خط أنابيب غاز يصل بين بلغاريا وصربيا، ما يمنح بلغراد القدرة على الوصول إلى الغاز الأذربيجاني وإنهاء اعتمادها شبه الكامل على الإمدادات الروسية، وفق ما ذكر التلفزيون الصربي الرسمي.

ونقل التلفزيون عن وزيرة الطاقة والتعدين الصربية دوبرافكا دييدوفيتش هاندانوفيتش قولها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بالقرب من بلدة نيس“سنحصل على مصدر آخر للإمدادات”.

موضوعاتالإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة“أصدقاء العمل المناخي” المرتكز على الثقافة رئيس الأرجنتين ميلي يحذر من صدمة اقتصادية في خطابه الأول تنزانيا تحصل على قرض من“الإفريقي للتنمية” بقيمة 66 مليون دولار

والخط البالغ طوله 170 كلم سيسمح لصربيا باستيراد حوالى 400 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان، وذلك بموجب اتفاق أبرم في نوفمبر بين شبكات نقل الغاز في البلدين.

ويبلغ الطلب على الغاز في صربيا حوالى ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا، وسيكون الخط الجديد قادراً على ضخّ ما يصل إلى 1,8 مليار متر مكعب.

وحضر حفل الافتتاح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ونظيراه البلغاري رومن راديف والأذربيجاني إلهام علييف.

واشارت الوزيرة إلى أنّ خط الأنابيب سيسمح لصربيا بالوصول إلى الغاز الطبيعي المسال عبر موانئ في اليونان.

وفي العقود القليلة الماضية، سمحت صربيا تدريجا لموسكو باحتكار شبه كامل لقطاع الطاقة لديها عبر بناء خطوط أنابيب للغاز الروسي فقط وبيع حصة الغالبية في شركة النفط والغاز التابعة لها“ان آي أس” لغازبروم الروسية.

والعام الماضي، وقّعت بلغراد عقداً جديداً طويل الأجل لمواصلة استيراد الغاز الروسي، ما استدعى تأنيباً من بروكسل التي تسعى إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في مجال الطاقة.

ودانت صربيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة، لكنها رفضت المشاركة في فرض عقوبات على موسكو.

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