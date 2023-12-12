البنك الإفريقي للتنمية يوجه 250 مليون دولار لرواندا لتحسين البنية الأساسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك الإفريقي للتنمية توجيه قروض بقيمة 250 مليون دولار لرواندا لتحسين حصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي.
وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية – أن القرض يسهم في تعزيز إدارة الموارد المائية والأداء التشغيلي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة، ويزيد من مواجهة تغير المناخ وتقلباته.
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وتابع أن النتائج الرئيسية المتوقعة للقرض تشمل زيادة القدرة على تخزين المياه الخام ومعالجتها، وتحسين خدمات الصرف الصحي وموارد المياه المستدامة.
يُذكر أن موافقة البنك الافريقي للتنمية على القرض تتماشى مع ورقة الاستراتيجية القطرية للبنك لرواندا (2022-2026) واستراتيجيتها العشرية، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية“الخمسة العليا”، لا سيما منها“تحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا”.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579727
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