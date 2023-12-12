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البنك الإفريقي للتنمية يوجه 250 مليون دولار لرواندا لتحسين البنية الأساسية - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك الإفريقي للتنمية توجيه قروض بقيمة 250 مليون دولار لرواندا لتحسين حصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي.

وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية – أن القرض يسهم في تعزيز إدارة الموارد المائية والأداء التشغيلي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة، ويزيد من مواجهة تغير المناخ وتقلباته.

موضوعات متعلقة الإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة“أصدقاء العمل المناخي” المرتكز على الثقافة رئيس الأرجنتين ميلي يحذر من صدمة اقتصادية في خطابه الأول تنزانيا تحصل على قرض من“الإفريقي للتنمية” بقيمة 66 مليون دولار

وتابع أن النتائج الرئيسية المتوقعة للقرض تشمل زيادة القدرة على تخزين المياه الخام ومعالجتها، وتحسين خدمات الصرف الصحي وموارد المياه المستدامة.

يُذكر أن موافقة البنك الافريقي للتنمية على القرض تتماشى مع ورقة الاستراتيجية القطرية للبنك لرواندا (2022-2026) واستراتيجيتها العشرية، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية“الخمسة العليا”، لا سيما منها“تحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا”.

المصدر:

MENAFN12122023000202011048ID1107579727

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