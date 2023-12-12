رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتها للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم /الأحد/؛ لاستعراض موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) ضمن إستراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والمستشار القانوني لوزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد.

موضوعاترئيس الوزراء يتابع موقف تخصيص أراضي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار شل: نرى فرصة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع النفط البحري النيجيري

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة:“لدينا مشروعات طاقة متجددة (شمس ورياح) تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها”.

وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات من مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.

كما استعرض المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، أمجد سعيد، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح)، التي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات ولم يتم توقيع عقود ملزمة بشأنها.

وأكد أن هناك عروضا من شركات مختلفة بقدرات إجمالية نحو 33 جيجاوات، ولم يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها حتى الآن.



