رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتها للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم /الأحد/؛ لاستعراض موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) ضمن إستراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والمستشار القانوني لوزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد.
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وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة:“لدينا مشروعات طاقة متجددة (شمس ورياح) تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها”.
وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات من مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.
كما استعرض المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، أمجد سعيد، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح)، التي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات ولم يتم توقيع عقود ملزمة بشأنها.
وأكد أن هناك عروضا من شركات مختلفة بقدرات إجمالية نحو 33 جيجاوات، ولم يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها حتى الآن.
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