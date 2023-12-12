رئيس كوب 28: بذلنا كل الجهود للوصول إلى اتفاق للحد من تداعيات تغير المناخ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر“كوب 28′′، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن بلاده بذلت كل الجهود اللازمة لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ.
وقال الجابر – خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي- إن المؤتمر وصل إلى المرحلة النهائية والحاسمة، والعالم ينتظر نتائج حاسمة تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعمل المناخي، داعيا ممثلي الدول الأطراف إلى إظهار العزم والانتقال من تبادل البيانات إلى اتخاذ دور قيادي وتقديم حلول عملية.
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وأشار الجابر – حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) – إلى أن المؤتمر يحرز تقدما استثنائيا، لكن ليس بالسرعة الكافية، ويجب تغيير ديناميكية الأداء، داعيا رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة“المجلس” تحت مسمى“مجلس صناع التغيير”، وإلى التفكير بعيدا عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.
وشدد رئيس“كوب 28” على ضرورة تقديم ممثلي الدول الأطراف أفكارا لسبل المضي قدما في مجالين رئيسيين هما كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل وكيفية تسريع عملية التخفيف بشكل كبير مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، مشيرا إلى تأكيده لممثلي الدول الأطراف بضرورة التوافق حول ما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يشمل الفحم، ومشاركة جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء والتحلي بالمرونة والتصرف بعزم وإيجاد أرضية مشتركة.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579725
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