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رئيس كوب 28: بذلنا كل الجهود للوصول إلى اتفاق للحد من تداعيات تغير المناخ - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر“كوب 28′′، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن بلاده بذلت كل الجهود اللازمة لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ.

وقال الجابر – خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي- إن المؤتمر وصل إلى المرحلة النهائية والحاسمة، والعالم ينتظر نتائج حاسمة تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعمل المناخي، داعيا ممثلي الدول الأطراف إلى إظهار العزم والانتقال من تبادل البيانات إلى اتخاذ دور قيادي وتقديم حلول عملية.

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وأشار الجابر – حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) – إلى أن المؤتمر يحرز تقدما استثنائيا، لكن ليس بالسرعة الكافية، ويجب تغيير ديناميكية الأداء، داعيا رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة“المجلس” تحت مسمى“مجلس صناع التغيير”، وإلى التفكير بعيدا عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.

وشدد رئيس“كوب 28” على ضرورة تقديم ممثلي الدول الأطراف أفكارا لسبل المضي قدما في مجالين رئيسيين هما كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل وكيفية تسريع عملية التخفيف بشكل كبير مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، مشيرا إلى تأكيده لممثلي الدول الأطراف بضرورة التوافق حول ما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يشمل الفحم، ومشاركة جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء والتحلي بالمرونة والتصرف بعزم وإيجاد أرضية مشتركة.

المصدر:

MENAFN12122023000202011048ID1107579725

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