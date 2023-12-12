((الكنانة- مفازا)) تستهدف إنتاج 700 طن زيت زيتون فى 3 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد كمال، مدير شركة الكنانة مفازا، لمنتجات زيت الزيتون، إن الشركة لديها خطة توسعية على مدار 3 سنوات، وذلك من خلال مضاعفة طاقتها الإنتاجية والوصول بها إلى 700 طن زيت زيتون سنويًا بحلول عام 2027.

أضاف فى مقابلة مع“البورصة”، أن الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا نحو 350 طنا من زيت الزيتون، وتوجه منها نحو 75% إلى التصدير وتبقى على النسبة المتبقية للسوق المحلى.

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لفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أمريكا وألمانيا وروسيا والإمارات وغيرها، وتستهدف دخول أسواق تصديرية جديدة مثل البرازيل حيث إنه من الأسواق الكبيرة لاستهلاك الزيوت والزيتون خلال الفترة المقبلة لتوجيه مستهدفات زيادة الطاقة الإنتاجية للخارج.

أشار إلى أن الشركة تدرس إضافة خط إنتاج جديد للوصول إلى مستهدفات زيادة الطاقة الانتاجية، لافتًا إلى أن الخط موجود داخل خطة الشركة التوسعية ويوجد له مساحة بجانب الخط الحالى بمصنعها، رافضًا الإفصاح عن استثمارته بسبب تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

لفت إلى أن الإنتاج الجديد سيكون بهدف الاستفادة من تفل الزيتون من خلال إضافة قيمة مضافة له، والاستفادة من أى نسب زيت تم فقدها والاستفادة منها وتأهيلها للاستخدام كزيوت تجميل أولمصانع الأغذية.

أشار إلى أن الشركة تستفيد حاليًا من تفل الزيتون من خلال إعادة تصنيعه واستخدامه كجزء بنسبة 10% بديل للذرة فى أعلاف الدواجن، وكمصدر طاقة تم تصنيعه كبيليت للتدفئة، وكأعلاف للجمال، وكمادة عضوية رافعة لتحسين وخواص التربة.

تابع أن طن التفل وصل إلى 2000 جنيه، مقابل 200 جنيه، بعد وعى المستهلك بقيمته المضافة فى أكثر من استخدام وفائدة.

أوضح أن زيت الزيتون المصرى من أفضل الزيوت عالميًا لعصره على البارد مرة واحدة، وهى فرصة جيدة للشركات المصرية للتواجد على خريطة التصدير العالمية فى ظل العقبات التى تواجة الدول المنتجة حاليًا من جفاف وتغيرات مناخية، مطالبًا الشركات الاهتمام بالجودة وتطوير المنتج بشكل دائم للوصول إلى السوق العالمى بكل سهولة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم جذب أكبر قدر من العملات الأجنبية تساعد الدولة للخروج من ذلك النفق الضيق.

كشف أن“مفازا” لديها هدف كبير، حيث إن لديها مشتل للزيتون ومعمل بحيث العمل على شتلة لا يوجد بها بفيروس أو أى نسبة خلط مرتفعة، لمساعدة المزارعين.

أوضح أن التغيرات المناخية التى ضربت دول مثل إسبانيا أكبر منتج وبعض دول أوروبا أدت إلى ارتفاع أسعار ثمار الزيتون على مستوى العالم ومن ثم صعدت بأسعار زيت الزيتون، وبالتالى ارتفعت الأسعار المحلية.

لفت إلى أن الشركة كان لديها مستهدفات وخطط منذ سنوات مضت، بطرح لتر زيت زيتون على بطاقات التموين، ولكن مع ارتفاع الأسعار والتكلفة ووصول متوسط سعر اللتر لنحو 350 جنيها مقارنة بـ 70 جنيها حينها، حتى بات الأمر يصعب تنفيذه بسبب عدم موفاته مع مستحقات الدعم الموجهه للمستهلك.

أشار إلى أن أسعار زيت الزيتون حاليًا تبدأ من 220 جنيها للتر وتصل إلى 380 جنيهًا على حسب الجودة موضحًأ أن الأسعار اتفعت منذ بداية العام بنسبة 80%، متوقعًا أن ترتفع الأسعار وتصل إلى 400 جنيه لكل لتر خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك حصادا حاليًا وتخزينا فى نفس الوقت ومع ارتفاع الطلب وتراجع المعروض قد ترتفع الأسعار.

لفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع هى التغيرات المناخية، حيث أن معظم الأصناف الموجودة فى السوق تم استيراد تقاويها من الخارج من دول إسبانيا وإيطاليا واليونان، ولها وضع معين مع ارتفاع درجة الحرارة وبعمل على ذلك حاليًا مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، من خلال دراسات وتحاليل للوصول إلى إنتاجية عالية وتتأقلم مع التغيرات المناخية للبيئة الحالية.

تابع: أن“مفازا” كان لها الأسبقية من خلال الحصول على 10 أصناف من مركز البحوث الزراعية، وتمت زراعتها من سنة وأربع شهور تقريبًا، ومن المستهدف إنتاجها خلال سبتمبر وأكتوبر من العام المقبل.

أشار إلى أن أبرز التحديات أيضًا التى تواجه القطاع هى نقص العمالة المدربة وارتفاع أسعار الأجور، قائلًا:”يجب أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق من خلال ميكنة الزراعة والحصاد والتقليم”.

طالب وزارتى الزراعة والصناعة، بإيجاد دراسات لتسريع سرعة تعميق تصنيع الماكينات والمعدات الحديثة التى تساعد المزارعين، للهروب من خطر العمالة المتوقع أن يؤثر على المنظومة خلال الفترة المقبلة بجانب التغيرات المناخية.