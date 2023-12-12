تنزانيا تحصل على قرض من الإفريقي للتنمية بقيمة 66 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 66 مليون دولار لحكومة تنزانيا لدعم قطاع الزراعة.

وأوضح بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن هذا التمويل يعزز الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال في مجال الزراعة وسلاسل القيمة.

موضوعاتالإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة“أصدقاء العمل المناخي” المرتكز على الثقافة رئيس الأرجنتين ميلي يحذر من صدمة اقتصادية في خطابه الأول البنك الإفريقي للتنمية يوجه 250 مليون دولار لرواندا لتحسين البنية الأساسية

وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يعمل القرض على تعزيز الوصول الشامل إلى التمويل في قطاع الزراعة، وتحسين الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي واسع النطاق في تنزانيا.

واعتبرت نينا نوابوفو، المديرة العامة لمجموعة شرق إفريقيا بالبنك، أنه من خلال القرض يؤكد البنك الإفريقي للتنمية التزامه بدعم كفاءة المؤسسات الزراعية وقدرتها التنافسية، وتوسيع سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز تمويل قطاع الزراعة، مع تعزيز ودعم رائدات الأعمال في هذا القطاع.