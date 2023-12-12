تنزانيا تحصل على قرض من الإفريقي للتنمية بقيمة 66 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 66 مليون دولار لحكومة تنزانيا لدعم قطاع الزراعة.
وأوضح بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن هذا التمويل يعزز الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال في مجال الزراعة وسلاسل القيمة.
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وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يعمل القرض على تعزيز الوصول الشامل إلى التمويل في قطاع الزراعة، وتحسين الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي واسع النطاق في تنزانيا.
واعتبرت نينا نوابوفو، المديرة العامة لمجموعة شرق إفريقيا بالبنك، أنه من خلال القرض يؤكد البنك الإفريقي للتنمية التزامه بدعم كفاءة المؤسسات الزراعية وقدرتها التنافسية، وتوسيع سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز تمويل قطاع الزراعة، مع تعزيز ودعم رائدات الأعمال في هذا القطاع.
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