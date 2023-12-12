الكرملين: علاقاتنا مع السعودية والإمارات في تطور مستمر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الأحد إن علاقات روسيا مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تطور مستمر، وذلك تعليقا على زيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلدين خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات تلفزيونية بحسب وكالة“تاس” الروسية- أن“هذه الاتصالات الثنائية أظهرت أن لدينا آفاقا واسعة وأن جميع الأطراف لديها الإرادة السياسية لمزيد من تطوير العلاقات، لذلك لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.

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وتعليقا على المحادثات المغلقة بين بوتين مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال بيسكوف:“نظرا للمصلحة المشتركة، لا يمكن للتعاون الاقتصادي الآن أن يكون مفتوحا بالكامل لأن هناك الكثير من المنتقدين والعديد من الدول التي تريد ممارسة الضغط علينا وعلى شركائنا”.

وأضاف“لهذا السبب نحتاج إلى مراعاة نوع من التكتم، وربما يكون هذا ما يضمن مواصلة توسيع التعاون بيننا”.

يذكر أن بوتين زار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم 6 ديسمبر الجاري في جولة إلى منطقة الخليج العربي.

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