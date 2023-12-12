الكرملين: علاقاتنا مع السعودية والإمارات في تطور مستمر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الأحد إن علاقات روسيا مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تطور مستمر، وذلك تعليقا على زيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلدين خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف بيسكوف -في تصريحات تلفزيونية بحسب وكالة“تاس” الروسية- أن“هذه الاتصالات الثنائية أظهرت أن لدينا آفاقا واسعة وأن جميع الأطراف لديها الإرادة السياسية لمزيد من تطوير العلاقات، لذلك لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.
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وتعليقا على المحادثات المغلقة بين بوتين مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال بيسكوف:“نظرا للمصلحة المشتركة، لا يمكن للتعاون الاقتصادي الآن أن يكون مفتوحا بالكامل لأن هناك الكثير من المنتقدين والعديد من الدول التي تريد ممارسة الضغط علينا وعلى شركائنا”.
وأضاف“لهذا السبب نحتاج إلى مراعاة نوع من التكتم، وربما يكون هذا ما يضمن مواصلة توسيع التعاون بيننا”.
يذكر أن بوتين زار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم 6 ديسمبر الجاري في جولة إلى منطقة الخليج العربي.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579719
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