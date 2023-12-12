Tuesday, 12 December 2023 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرملين: علاقاتنا مع السعودية والإمارات في تطور مستمر - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الأحد إن علاقات روسيا مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تطور مستمر، وذلك تعليقا على زيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلدين خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات تلفزيونية بحسب وكالة“تاس” الروسية- أن“هذه الاتصالات الثنائية أظهرت أن لدينا آفاقا واسعة وأن جميع الأطراف لديها الإرادة السياسية لمزيد من تطوير العلاقات، لذلك لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.

موضوعات متعلقة رئيس“كوب 28”: بذلنا كل الجهود للوصول إلى اتفاق للحد من تداعيات تغير المناخ “الري”: إنفاق 10 مليارات دولار لرفع كفاءة استخدام المياه وإنتاج الغذاء 17 مليار دولار قيمة الالتزامات الاستثمارية ضمن مبادرة“الابتكار الزراعي للمناخ”

وتعليقا على المحادثات المغلقة بين بوتين مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال بيسكوف:“نظرا للمصلحة المشتركة، لا يمكن للتعاون الاقتصادي الآن أن يكون مفتوحا بالكامل لأن هناك الكثير من المنتقدين والعديد من الدول التي تريد ممارسة الضغط علينا وعلى شركائنا”.

وأضاف“لهذا السبب نحتاج إلى مراعاة نوع من التكتم، وربما يكون هذا ما يضمن مواصلة توسيع التعاون بيننا”.

يذكر أن بوتين زار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم 6 ديسمبر الجاري في جولة إلى منطقة الخليج العربي.

المصدر:

MENAFN12122023000202011048ID1107579719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث