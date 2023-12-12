رئيس الأرجنتين ميلي يحذر من صدمة اقتصادية في خطابه الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة“أصدقاء العمل المناخي” المرتكز على الثقافة تنزانيا تحصل على قرض من“الإفريقي للتنمية” بقيمة 66 مليون دولار البنك الإفريقي للتنمية يوجه 250 مليون دولار لرواندا لتحسين البنية الأساسية

تولى الاقتصادي خافيير ميلي رئاسة الأرجنتين اليوم الأحد محذرا في خطابه الأول من أنه لا خيار أمامه سوى التزام مسار مالي حاد ومؤلم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، في ظل اتجاه التضخم نحو 200%.

وقال من أمام الكونجرس فور تسلمه شؤون منصبه“لا يوجد بديل عن إجراء تعديل صادم... لا يوجد مال”.

وتولى ميلي (53 عاما) مهام منصبه خلفا للزعيم البيروني ألبرتو فرنانديز، الذي لم تتمكن حكومته من وقف ارتفاع الأسعار.

وقال ميلي، وهو محلل تلفزيوني سابق ذاع صيته بسبب خطبه الرنانة ضد خصومه والصين والبابا،“لقد تركتنا الحكومة المنتهية ولايتها في الطريق نحو تضخم مفرط... سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذه الكارثة”.

ورغم أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل، قال ميلي إن الخطوات الرئيسية ستشمل تعديلا ماليا بنحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال إدخال تخفيضات قال إن من ستتحملها هي“الدولة وليس القطاع الخاص”.

ولقيت خطة ميلي الاقتصادية القائمة على تقليص الإنفاق بشدة استحسان المستثمرين الذين يرون أنها يمكن أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد المتعثر، لكنها تخاطر بدفع المزيد من السكان لمواجهة مصاعب مالية، إذ يعيش أكثر من خمسي السكان بالفعل في حالة من الفقر.

ويقدر صافي احتياطيات الأرجنتين من العملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار، كما بلغ معدل التضخم السنوي 143 بالمئة وهو آخذ في الارتفاع.

وأصبح الركود وشيكا في البلاد وتسببت ضوابط رأس المال في عدم السيطرة على أسعار الصرف.

وحذر ميلي في خطابه من أن التضخم قد يصل إلى 15 ألفا بالمئة سنويا في حالة عدم كبح جماحه، متعهدا“بالمحاربة بكل ما أوتيت من قوة” للسيطرة عليه.

كما حذر من“قنبلة” ديون بقيمة 100 مليار دولار.

وتحتاج الأرجنتين، وهي مُصدر رئيسي للحبوب، إلى تجديد برنامج قروض متعثر بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في حين يحتاج ميلي إلى تحسين العلاقات مع الشريكين التجاريين الصين والبرازيل اللذين انتقدهما خلال حملته الانتخابية.

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