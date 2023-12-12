ما المقومات التى تجعل تحرير الجنيه المرتقب ناجحاً؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعانى مصر أزمة عملة منذ ما يقرب من عامين نتيجة التشديد النقدى العالمى والحرب المستمرة فى شرق أوروبا منذ العام الماضى.

وجربت الحكومة عددًا من الحلول للتعامل مع المشكلة التى استفحلت بمرور الوقت، وشمل ذلك تقييد الواردات والاستعانة بصندوق النقد الدولى وخفض سعر الجنيه 3 مرات خلال أقل من 12 شهرًا، مما أفقده أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.

موضوعات3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر للطن ((الكنانة- مفازا)) تستهدف إنتاج 700 طن زيت زيتون فى 3 سنوات 170 مليون جنيه مبيعات ((مطاحن شمال القاهرة)) فى أول 4 شهور من العام المالى

لكن رغم ذلك فشلت تلك الإجراءات فى حل المشكلة، وانتعشت سوق غير رسمية للعملة الأجنبية بأسعار تزيد بأكثر من 60% على الأسعار الرسمية التى ثبتها البنك المركزى منذ مطلع العام الحالى، وسط نقص العملة الذى دفع مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض تصنيفاتها لمصر، مع تزايد الشكوك حول قدرة البلاد على سداد التزاماتها الأجنبية الضخمة فى الأجل المنظور.

وطرأ عدد من المتغيرات على لهجة صندوق النقد بشأن سعر الصرف مؤخرًا، إذ عبرت كريستالينا جورجيفيا عند دعم الصندوق لمصر ونيته لزيادة حجم القرض لتلافى تداعيات حرب غزة.

واعتبرت جورجيفيا أن كبح التضخم هو الأولوية، وهو أمر مغاير لتصريحها فى أكتوبر الماضى على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بمراكش أن مصر تستنزف احتياطياتها الثمينة بتثبيت سعر الصرف.

لكن محلل اقتصادى قال لـ”البورصة”، إن الأمر لم يعد رغبة الصندوق فقط وخلاف على صرف الشريحة، لكن السوق بالفعل بات يُسعر مستويات أعلى بكثيرمن سعر الصرف الرسمى، وذلك يحرم الدولة من حصيلتها الدولارية.

أضاف أنه ليس هناك تعارض بين كون الجنيه مُقيم بأقل من قيمته الحقيقية وفق مقياس سعر الصرف الحقيقى الفعًال وارتفاعه فى السوق الموازية لأن أساسات الاقتصاد جميعها تشير إلى أنه فى الظروف الطبيعية من المفترض ألا يصل لتلك المستويات.

تابع:“كما أن تقييم 24.5 جنيه للدولار العام الماضى كان مبنيا على مستويات تضخم أقل فى مصر وأعلى لدى الشركاء التجاريين، لكن حتى الجنيه فى مقياس سعر الصرف الحقيقى بات أقل من التقديرات السابقة مع وصول التضخم لمستويات قياسية”.

وذكر أن سعر السوق يحدده ثقة المتعاملين فى الاقتصاد والتى تسمح بناء عليه باستشراء ممارسات المضاربة من عدمها، وأن الثقة تقل كلما تأخرت الحكومة فى اتخاذ خطوة سعر الصرف تمامًا كما كان الحالى فى 2016.

وتوقعت شركة“إتش سى” للأوراق المالية خفض الجنيه 19% خلال العام المالى الحالى، فى ظل استمرار نقص السيولة الأجنبية وقيود الواردات وخفض التصنيف الائتمانى، وتأجيل مراجعات برنامج صندوق النقد.

وقدرت أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وسعر الصرف الحقيقى الفعال قد اتسعت من 18% فى يناير 2023 إلى 31% فى نهاية 2023.

أوضح المحلل أن الحل فى الوقت الحالى هو أن تتزامن خطوة تحرير سعر الصرف مع دعم قوى من الصندوق ومن المقرضين متعددى الأطراف، وتنفيذ صفقات كبيرة فى برنامج الطروحات، وأن تُصفى البنوك قوائم الانتظار لطالبى العملة الأجنبية مباشرة بعد تحرير سعر الصرف وأن تستمر فى توفير السيولة لفترة جس النبض التى ستتبعها الأسواق.

وذكر أنه لاستعادة مستويات الثقة على المدى الطويل يجب استهداف مؤشر عجز الحساب الجارى ومعالجة الخلل المزمن به، وقد يكون ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى صناعات مثل الهيدروجين، وأيضًا زيادة فرص المستثمرين الأجانب لإعادة استثمار أموالهم فى مصر بدلًا من تحويلها.

وخلال العام المالى الماضى قام الأجانب بتحويل 8.5 مليار دولار أرباح، بعد استبعاد مدفوعات الفوائد على السندات والأرباح المُرحلة التى يتم الاعتراف بها كمصروفات فى الميزان الجارى وتدفقات فى الميزان الرأسمالى.

ويرى المحلل أنه لابد من أن تقوم بمصر باتخاذ إجراءات تحد من عجز الموازنة خاصة أن تحقق أكثر من نصف العجز المستهدف للسنة المالية خلال الربع الأول فقط مؤشر مُقلق، وأن زيادة مدفوعات الفوائد عن الإيرادات قد يخفض قدرة مصر على الاستدانة من الخارج فى ظل خفض تصنيفها الائتمانى بالفعل.

لكن مؤخرًا أدت الإشارات الإيجابية من صندوق النقد لتحسن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر التى انخفضت فى العقود أجل 5 أعوام إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2023 عند 12.4% فيما تراجعت فى العقود أجل عام إلى 9.77%.

وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن المقوم الرئيسى لجعل ذلك التعويم ناجح هو تدفق استثمارات خارجية ومن ثم حدوث وفرة فى السيولة الدولارية، والقضاء على شح العملة وبالتالى القضاء نهائيا على السوق الموازية لسعر الصرف.

وترى آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن وجود سيولة دولارية تمثل المقوم الأساسى لنجاح تحرير سعر الصرف وهو ما تسعى له الحكومة خلال الفترة الحالية.

أشارت إلى أن الحكومة تسعى لعقد صفقات تجارية لمبادلة السبع بالعملات المحلية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلاً عن الأنباء بدخول استثمارات إماراتية وسعودية إلى السوق المحلى ووجود استثمارات أجنبية مباشرة أخرى.

ومنذ مارس الماضى، شهد سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى حالة من الاستقرار والثبات منذ تحرير سعره فى يناير من العام الحالى، ليستقر سعره عند 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

وكان الدولار قد ارتفع فى العقود الآجلة للجنيه لمستويات قاربت الـ50 جنيها لكنه عاد وانخفض إلى ما بين 46.9 و47.1 جنيه فى العقود أجل عام، وتراجع فى السوق الموازية لمستويات ما بين 48 و49 جنيها بعدما قد جاوز الـ53 جنيها للدولار.

ووفق حسابات بنك الاستثمار“سوسيتيه جينرال” فإن صندوق النقد يسعر الجنيه عند 39.61 جنيه للدولار، فيما توقع البنك أن ينخفض الجنيه إلى 37 جنيها للدولار.

وقال إنه فى ظل احتدام الضغوط الخارجية، وزيادة احتمالات أن يكون خفض العملة خارج عن السيطرة وهو ما ستسعى السلطات لتجنبه فإنَّ البنك المركزى سيسرع فى تنفيذ ذلك الإصلاح الهيكلى.

وأشار البنك إلى وجود فجوة كبيرة بين كل الأصول المقومة بالعملة الأجنبية والالتزامات بالعملة الأجنبية، وهو ما لا تظهره بيانات صافى الأصول الأجنبية منفردة.

وقدَّر البنك الفجوة عند نحو 59.2 مليار دولار بناءً على الفارق بين الأصول الأجنبية، والتى تشمل القطاع المصرفى والودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الأجنبية بجانب الاحتياطيات الرسمية، والتى بلغت 60.6 مليار دولار فى يونيو 2023، والالتزامات التى قدرها بنحو 132.2 مليار دولار بناءً على الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزى ولدى البنوك، بالإضافة للدين الخارجى.

فى حين توقعت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش أن يتراوح بين 40 إلى 45 جنيها للدولار، وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن ينخفض إلى 40 جنيها للدولار.

وأشار حمدى إلى أنه من خلال المؤشرات خلال الفترة الحالية، أنه عند حدوث تحرير رسمى للسعر المحلى، من المتوقع أن لا يزيد سعر الدولار عن 40 جنيها.

فيما توقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال أن يتراوح سعر بين 37 إلى 40 جنيها.

وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن رفع الفائدة رغم المدفوعات الكبيرة لفوائد الديون لن يكون اختياريًا أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية.

لكنها ذكرت أن البنوك العامة قد تطرح شهادات مرتفعة العائد لفترة قصيرة من جديد مع استحقاق شهادات الـ25%، ويدفع ذلك المركزى لرفع الفائدة بوتيرة أقل.

ويؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على النشاط الاقتصادى إذ يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم اليقين بحسب ما أشار تقرير شركة إتش سى للأوراق المالية.

وقدرت أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر سينخفض 23% خلال العام المالى الحالى ليسجل 7.8 مليار دولار بما يعكس التأخير فى برنامج بيع الأصول، وعدم اليقين بشأن سعر الصرف.

كما أكد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، أن وجود 4 أسعار للصرف يعرقل قراراته الاستثمارية، وأنه لا سبيل أمامه للتكهن بمستقبل الجنيه قائلًا:“مستقبله يعلمه الله وحده”.

وفى أحدث بيانات مُعلنة من وزارة التخطيط تباطأ نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى إلى 2.9% وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2021، فيما يستمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى الانكماش.



