Tuesday, 12 December 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة السلعية تشهد تداول قمح بـ12 مليار جنيه خلال عام

12/12/2023 7:00:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، إن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بقيمة 12 مليار جنيه.

وأضاف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح بمعدل جلستين في الأسبوع (الأحد والأربعاء)، وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية.

موضوعات متعلقة 3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر للطن ((الكنانة- مفازا)) تستهدف إنتاج 700 طن زيت زيتون فى 3 سنوات 170 مليون جنيه مبيعات ((مطاحن شمال القاهرة)) فى أول 4 شهور من العام المالى

وأوضح أن عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

اقرأ أيضا: بيع 1.1 مليون طن قمح من خلال البورصة السلعية منذ بدء تشغيلها

وأشار الجراحي، إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 الى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.

وأعلنت وزارة التموين عن طرح القمح للتداول من خلال بورصة السلع للمرة الأولى فى أواخر شهر نوفمبر العام الماضى، وتم بيع 11.8 ألف طن من القمح فى أول جلسة.

وأوضحت البيانات الرسمية، أن متوسط الطرح العام لكميات القمح فى جلسات التداول الأسبوعية تراوحت بين 685 طنا كحد أدنى لحجم الطرح فى الجلسات إلى 20 ألف طن فى بعضها الآخر أعلى طرح.

MENAFN12122023000202011048ID1107579715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث