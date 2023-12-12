البورصة السلعية تشهد تداول قمح بـ12 مليار جنيه خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، إن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بقيمة 12 مليار جنيه.
وأضاف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح بمعدل جلستين في الأسبوع (الأحد والأربعاء)، وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية.
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وأوضح أن عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة. اقرأ أيضا: بيع 1.1 مليون طن قمح من خلال البورصة السلعية منذ بدء تشغيلها
وأشار الجراحي، إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 الى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.
وأعلنت وزارة التموين عن طرح القمح للتداول من خلال بورصة السلع للمرة الأولى فى أواخر شهر نوفمبر العام الماضى، وتم بيع 11.8 ألف طن من القمح فى أول جلسة.
وأوضحت البيانات الرسمية، أن متوسط الطرح العام لكميات القمح فى جلسات التداول الأسبوعية تراوحت بين 685 طنا كحد أدنى لحجم الطرح فى الجلسات إلى 20 ألف طن فى بعضها الآخر أعلى طرح.
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