البورصة السلعية تشهد تداول قمح بـ12 مليار جنيه خلال عام

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، إن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بقيمة 12 مليار جنيه.

وأضاف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح بمعدل جلستين في الأسبوع (الأحد والأربعاء)، وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية.

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وأوضح أن عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

وأشار الجراحي، إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 الى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.

وأعلنت وزارة التموين عن طرح القمح للتداول من خلال بورصة السلع للمرة الأولى فى أواخر شهر نوفمبر العام الماضى، وتم بيع 11.8 ألف طن من القمح فى أول جلسة.

وأوضحت البيانات الرسمية، أن متوسط الطرح العام لكميات القمح فى جلسات التداول الأسبوعية تراوحت بين 685 طنا كحد أدنى لحجم الطرح فى الجلسات إلى 20 ألف طن فى بعضها الآخر أعلى طرح.