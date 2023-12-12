البنك الزراعى و4 شركات ضمن تحالف لإنشاء شركة لإنتاج تقاوى البطاطس

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” أن البنك الزراعى المصرى، جزء من تحالف يضم 5 شركات بالإضافة إليه يسعى لتأسيس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس.

والشركات الخمس هى الدولية للمحاصيل الزراعية، والمصرية الفرنسية، وبيكو، وإيجاسيد، والعطار.

موضوعات3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر للطن ((الكنانة- مفازا)) تستهدف إنتاج 700 طن زيت زيتون فى 3 سنوات 170 مليون جنيه مبيعات ((مطاحن شمال القاهرة)) فى أول 4 شهور من العام المالى

وأضافت المصادر، أن التحالف يعمل على دراسة جدوى للمشروع من المتوقع أن تنتهى قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم بدء إجراءات التأسيس فى مطلع العام المقبل.

وأعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الشهر الماضى، أنها قامت بالتحالف مع بعض المستثمرين المصريين المتخصصين لإنشاء شركة لإنتاج بذور البطاطس تحت مسمى شركة التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس.

أوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن رأس المال المرخص به للشركة الجديدة مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.

وذكرت أنها سوف تساهم بمبلغ 33.5 مليون جنيه فى الكيان الجديدة، بنسبة 33.5%، على أن تمول من موارد الشركة الذاتية.

سجلت صافى ربح بلغ 125.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو الماضى حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 116.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 407.47 مليون جنيه، مقابل 160.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وأغلق سهم الشركة مرتفعًا بنسبة 20% لتصل إلى 22.93 جنيه بنهاية تداولات اليوم الأحد.