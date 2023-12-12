البنك الزراعى و4 شركات ضمن تحالف لإنشاء شركة لإنتاج تقاوى البطاطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة” أن البنك الزراعى المصرى، جزء من تحالف يضم 5 شركات بالإضافة إليه يسعى لتأسيس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس.
والشركات الخمس هى الدولية للمحاصيل الزراعية، والمصرية الفرنسية، وبيكو، وإيجاسيد، والعطار.
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وأضافت المصادر، أن التحالف يعمل على دراسة جدوى للمشروع من المتوقع أن تنتهى قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم بدء إجراءات التأسيس فى مطلع العام المقبل.
وأعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الشهر الماضى، أنها قامت بالتحالف مع بعض المستثمرين المصريين المتخصصين لإنشاء شركة لإنتاج بذور البطاطس تحت مسمى شركة التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس.
أوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن رأس المال المرخص به للشركة الجديدة مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.
وذكرت أنها سوف تساهم بمبلغ 33.5 مليون جنيه فى الكيان الجديدة، بنسبة 33.5%، على أن تمول من موارد الشركة الذاتية.
سجلت صافى ربح بلغ 125.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو الماضى حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 116.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 407.47 مليون جنيه، مقابل 160.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وأغلق سهم الشركة مرتفعًا بنسبة 20% لتصل إلى 22.93 جنيه بنهاية تداولات اليوم الأحد.
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