170 مليون جنيه مبيعات ((مطاحن شمال القاهرة)) فى أول 4 شهور من العام المالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت مبيعات مطاحن شمال القاهرة، نموًا بنسبة 8% خلال أول 4 شهور، من العام المالى الحالى، بقيمة 170 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
قال أحمد العيسوى، رئيس مجلس إدارة مطاحن شمال القاهرة، إن الشركة تعمل بصفة مستمرة على تطوير منتجاتها والتسويق لها، موضحًا أن الشركة لديها 11 مطحنا بطاقة انتاجية 1800 طن يومى لإنتاج الدقيق المدعم بجانب مطحن واحد لإنتاج الدقيق الحر استخراج 72%.
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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة ملتزمة ببيع النخالة وفقًا لآخر تسعير من وزارة التموين والتجارة الدخلية بسعر 8 آلاف جنيه للطن، بينما يتم بيعها فى مطاحن القطاع الخاص وبيع الدقيق الحر بسعر يترواح بين 10 و10.3 ألف جنيه للطن.
أوضح العيسوى أن الشركة لديها سعات تخزينية تصل إلى 200 ألف طن، ما بين صوامع وبناكر للتخزين، حيث تصل سعة صومعة العاشر من رمضان إلى 60 ألف طن بجانب أخرى فى مسطرد بسعة 30 ألف طن وفى المطرية بسعة 10 آلاف طن، وفى منطقة شبرا الخيمة سعة 6 آلاف طن.
وتابع العيسوى أن الشركة تمتلك مصنع مكرونة، ومركز تعبئة دقيق ومنتجات ملحقة بطاقة 130 طن دقيق يومى.
وأضاف العيسوى أنه يتم طرح منتجات الشركة فى كافة المعارض التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظات الجمهورية، بجانب 26 منفذا تابعا للشركة يتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات من 20 إلى 25%.
كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الجارى، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 53% على أساس سنوى.
حيث سجلت أرباحا بقيمة 13.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل أرباح بلغت 9.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.
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