170 مليون جنيه مبيعات ((مطاحن شمال القاهرة)) فى أول 4 شهور من العام المالى

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مبيعات مطاحن شمال القاهرة، نموًا بنسبة 8% خلال أول 4 شهور، من العام المالى الحالى، بقيمة 170 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

قال أحمد العيسوى، رئيس مجلس إدارة مطاحن شمال القاهرة، إن الشركة تعمل بصفة مستمرة على تطوير منتجاتها والتسويق لها، موضحًا أن الشركة لديها 11 مطحنا بطاقة انتاجية 1800 طن يومى لإنتاج الدقيق المدعم بجانب مطحن واحد لإنتاج الدقيق الحر استخراج 72%.

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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة ملتزمة ببيع النخالة وفقًا لآخر تسعير من وزارة التموين والتجارة الدخلية بسعر 8 آلاف جنيه للطن، بينما يتم بيعها فى مطاحن القطاع الخاص وبيع الدقيق الحر بسعر يترواح بين 10 و10.3 ألف جنيه للطن.

أوضح العيسوى أن الشركة لديها سعات تخزينية تصل إلى 200 ألف طن، ما بين صوامع وبناكر للتخزين، حيث تصل سعة صومعة العاشر من رمضان إلى 60 ألف طن بجانب أخرى فى مسطرد بسعة 30 ألف طن وفى المطرية بسعة 10 آلاف طن، وفى منطقة شبرا الخيمة سعة 6 آلاف طن.

وتابع العيسوى أن الشركة تمتلك مصنع مكرونة، ومركز تعبئة دقيق ومنتجات ملحقة بطاقة 130 طن دقيق يومى.

وأضاف العيسوى أنه يتم طرح منتجات الشركة فى كافة المعارض التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظات الجمهورية، بجانب 26 منفذا تابعا للشركة يتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات من 20 إلى 25%.

كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الجارى، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 53% على أساس سنوى.

حيث سجلت أرباحا بقيمة 13.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل أرباح بلغت 9.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.



