محمد العريان يكتب: انقسام غريب فى أسواق المال بشأن توقعات الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ثمة أمر غريب طرأ من جديد فى العلاقة بين أسواق المال والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إذ طفا على السطح خلاف بشأن مصير أسعار الفائدة خلال 2024.

فكلما تجاهل المستثمرون الإشارات المبعوثة من أكثر البنوك المركزية تأثيرًا ، وجدوا أنفسهم على الطرف الخاسر فى ذلك الجدال.. وكلما طال أمد تلك الظاهرة ، تعقدت الأمور أكثر.

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لقد بات الموقف واضحا من المقدمات التى سبقت فترة الصمت للمسؤولين والتى ستستمر حتى 13 ديسمبر مع انتهاء اجتماع الفيدرالى الأمريكى، إذ وجهت الإماءات المتشددة التى استنتجتها أسواق المال من خطابات أعضاء الفيدرالي، الأنظار إلى خطاب محافظ الفيدرالي المرتقب عقب الاجتماع، ليروا ما إذا كانت ستدفع ضد توقعات خفض الفائدة فى وقت مبكر من 2024.

وحاول من قبل“باول” فعل ذلك من خلال تأكدين له، الأول أنه من غير الناضج القفز لاستنتاج أن مستويات التشديد النقدى باتت كافية أو التكهن بموعد التيسير النقدى.

كما ذكًر الأسواق أنه وزملائه فى لجنة تسعير الفائدة ، مستعدون لتشديد السياسة النقدية إذا ما اقتضى الأمر ذلك.. لكن قياسًا على ردة فعل الأسواق، لم تكن محاولاته تلك ناجحة.

وكان المرء يتوقع أن تؤدى محاولات“باول” إلى عكس حركة العائد على السندات اللافتة للنظر، إذ انخفض العائد بأكثر من 0.6% للسندات آجل 10 سنوات، وأكثر من 0.4% للسندات آجل عامين ذات الحساسية العالية للفائدة.

لكن ماحدث عشية خطاب“باول”، هو أن العائد انخفض بنسبة 0.1% إضافية، ما يعكس تسعير السوق لخفض الفائدة 5 مرات خلال 2024، مع احتمالية كبيرة أن يكون أول خفض فى مارس.

وما يضيف للغرابة أن هذه ليست المرة الأولى التى تتحدى فيها الأسواق رؤية“الفيدرالي” بقيادة“باول” بشأن مستقبل السياسات النقدية. فقبل عام فى سيناريو مكرر سعًر السوق تخفيضات للفائدة خلال 2023 والتى لم تتحقق أبدًا، ونتيجة لذلك شهدت سندات الحكومة عامًا متقلبًا حتى نوفمبر 2022 الذى ارتفعت فيه العوائد بشكل كبير.

ومن مواضع الغرابة أيضًا أن انحراف الأسواق عن الإشارات التى يرسلها“الفيدرالي” يدفعه لتبنى مسار مدمر لهم، لأن اندفاع الأسواق نحو تسعير خفض الفائدة فإن ذلك يؤدى لتيسير الأوضاع المالية ويرفع مخاوف الفيدرالي بشأن الضغوط التضخمية بما يؤخر خفض الفائدة الذي تراهن عليه الأسواق.

وبحسب مؤشر“جولدمان ساكس” فإن نوفمبر من أكثر الشهور التى شهدت تيسيرا فى الأوضاع المالية.

أما بالنسبة للسبب، فقد تكون أسواق المال على استعداد للمخاطرة بضربة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي لأنها أكثر قلقًا بشأن الركود المحتمل عام 2024، وهذا ما تعكسه التطورات في أسعار الذهب والنفط ولكنه يبدو غير متسق مع ارتفاع أسعار الأسهم.

كما أن الأسواق ربما ترى أن“الفيدرالي” يستهدف أن يصل بالتضخم إلى 2% على المدى المتوسط، لكنه قد يكون متسامحا مع ارتفاع الرقم قليلًا عن المستهدف عند 3%.

ويتوافق هذا مع فكرة مفادها أن الاقتصاد العالمى، بعد أن واجه نقص الطلب في العقد الماضى، دخل فترة متعددة السنوات من المرونة الأقل على جانب العرض، وعوامل مثل انتقال الطاقة، وتفتت العولمة، واعتماد الشركات على سلاسل التوريد المرنة وأسواق العمل الأقل قدرة على التكيف تساهم فى مثل هذا التحول.

والسعي إلى تحقيق هدف تضخم منخفض للغاية في هذه البيئة من شأنه أن يؤدي إلى تضحيات غير ضرورية في النمو وسبل العيش، فضلاً عن اتساع مستوى عدم العدالة.

وثمة سبب ثالث للأسواق يرتكز على خسارة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمصداقيته، ويرجع ذلك إلى خطأه فى تصنيف التضخم، وتأخر تدابير السياسة النقدية، والهفوات الإشرافية، وضعف الاتصال، وأخطاء التنبؤ المتكررة، والتساؤلات حول تداول بعض المسؤولين، وضعف المساءلة.

واستناداً إلى إجماع السوق بشأن توقعات الاقتصاد ومستويات تقييمات الأسهم، فمن الممكن أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول مما تشير إليه سوق العقود الآجلة حالياً.

ولتجنب انتكاسة محتملة أخرى، يجب على المستثمرين إما الاستعداد لاحتمال ارتفاع الفائدة فى 2024 أو تعديل تقييمات الأسهم وفقًا لذلك.

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