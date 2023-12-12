شولتس يستبعد خفض الدعم الاجتماعي في ميزانية ألمانيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس زملاءه في حزب“الديمقراطيين الاشتراكيين” أنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات الميزانية“الصعبة للغاية”، مع استبعاد إجراء تخفيضات للإنفاق على الرعاية الاجتماعية، أو دعم المبادرات الخضراء، أو الدعم العسكري لأوكرانيا.

في حديثه أمام المندوبين في مؤتمر الحزب ببرلين اليوم السبت، وعد شولتس بأن تمضي حكومته الائتلافية قدماً في استثمارات بمليارات اليورو لتحديث أكبر اقتصاد في أوروبا، والحفاظ على قدرته التنافسية عالمياً، حتى بعد حكم المحكمة الشهر الماضي الذي قلب تخطيط ميزانية ألمانيا رأساً على عقب.

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قال شولتس:“هذه مهمة شاقة للغاية، خاصة عندما لا يمكنك إنجاز الأمر على النحو الذي تعتقد أنه سليم، ولكنك مضطر في الوقت نفسه أيضاً إلى الاتفاق مع الآخرين. لكنني أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن الثقة بأننا سننجح في ذلك. وأننا سنقوم بذلك بطريقة تخدم مستقبل بلادنا”.

رداً على دعوات وزير المالية كريستيان ليندنر من الليبراليين الداعمين للترشيد المالي، استبعد شولتس أي تخفيضات كبيرة للمنافع الاجتماعية، مثل برنامج“بيرغيرغيلد” (Buergergeld) (لدعم المواطنين) الذي تم إصلاحه حديثاً.

ردّ شولتس بصوت مرتفع وسط تصفيق حار من أكثر من 600 ممثل للحزب، قائلاً:“لن يكون هناك إلغاء لحالة الرفاهية الاجتماعية”.

تعهّد المستشار الألماني أيضاً بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وقال إن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لبذل المزيد إذا قلص الآخرون المساعدات. أضاف شولتس:“يجب أن نبقى معاً، ونواصل المضي في المسار الصحيح”.

اضطر تحالف شولتس المكوّن من ثلاثة أحزاب إلى إصلاح موارده المالية بعد الحكم الصادم الذي أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا في نوفمبر الماضي، والذي قيّد الإنفاق الممول بالديون عبر أموال خاصة خارج الميزانية الفيدرالية العادية.

فجوة الميزانية

حدد ليندنر فجوة قدرها 17 مليار يورو (18.3 مليار دولار) في الميزانية العادية للعام المقبل، والتي يتعين معالجتها من خلال اتخاذ عدة تدابير مثل خفض الإنفاق والدعم.

بالإضافة إلى ذلك، يتفاوض مسؤولو الائتلاف الحكومي حول سبل سد فجوة بقيمة 60 مليار يورو في صندوق خاص لمشاريع المناخ والتحول، مثل نشر المضخات الحرارية، أو توسيع البنية التحتية لوسائل النقل العاملة بالكهرباء والهيدروجين.

من المقرر أن يستأنف شولتس وليندنر ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر مفاوضات الميزانية بعد ظهر غد الأحد، إذ لم تسفر المحادثات مساء أمس الجمعة عن التوصل لأي تقدم.

استبعد ليندنر زيادة الضرائب وتعليقاً آخر للقيود المفروضة على الاقتراض الجديد العام المقبل. وواجه ليندنر، الذي يصف نفسه بأنه من الداعمين للتشديد المالي، هزيمة كبيرة عندما وافق على ميزانية تكميلية لعام 2023، والتي أدت إلى تعليق جهود كبح ديون ألمانيا للعام الرابع على التوالي.

دعا مسؤولون كبار من حزب“الديمقراطيين الاشتراكيين” بزعامة شولتس وحزب الخضر بزعامة هابيك إلى تعليق طارئ آخر لحد الاقتراض في عام 2024، قائلين إن ذلك مبرَّر بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وقرار الحكومة تزويد كييف بمساعدات عسكرية إضافية تتجاوز 8 مليارات يورو في العام المقبل.

يتلخص الهدف في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن ميزانية 2024 في الأيام المقبلة، والذي يمكن أن يقدمه شولتس وهابيك وليندنر بشكل مشترك إلى وسائل الإعلام قبل أن يتوجه المستشار الألماني لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تستمر ثلاثة أيام في بروكسل وتبدأ الأربعاء المقبل.

اقتصاد الشرق