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الفالح يناقش مع وزير التجارة الصيني توسيع التعاون في التجارة والاستثمار بين البلدين - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة التجارة الصينية إن وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو اجتمع مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بكين اليوم الأحد، وناقشا توسيع التعاون في التجارة والاستثمار.

وأوضح وانغ وفقا لما أوردت وكالة رويترز، أن الصين ترغب في التعاون مع السعودية من أجل دفع مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2030 السعودية.

موضوعات متعلقة 50 مليار دولار قيمة صادرات“هيونداي” و”كيا” خلال 10 أشهر لوسيد و5 شركات تخرج من مؤشر ناسداك 100 بعد تعديل الأوزان التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي يُسهم في الاستقرار وسط التحديات العالمية

وأضافت أن البلدين سيوسعان أيضا التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

أرقام

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