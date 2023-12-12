الفالح يناقش مع وزير التجارة الصيني توسيع التعاون في التجارة والاستثمار بين البلدين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة التجارة الصينية إن وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو اجتمع مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بكين اليوم الأحد، وناقشا توسيع التعاون في التجارة والاستثمار.
وأوضح وانغ وفقا لما أوردت وكالة رويترز، أن الصين ترغب في التعاون مع السعودية من أجل دفع مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2030 السعودية.
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وأضافت أن البلدين سيوسعان أيضا التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.
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