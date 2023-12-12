تبدأ من 111 دولاراً .. إطلاق خدمة طيران مبتكرة على غرار أوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصبحت خدمات التنقل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فبنقرة زر واحدة، يمكنك طلب سيارة الأجرة الخاصة بك حتى تصل إلى وجهتك، والآن، يمكنك الانتقال إلى مستوى أعلى من الرفاهية عبر طلب رحلة طيران خاصة على غرار خدمات أوبر.

فرحلات الطيران الخاصة لم تعد حكراً على الأغنياء فقط، إذ بدأ عدد متزايد من الشركات -مثل شركة (كينيكت إير)- في تقديم خدمة الطيران الخاص للركاب العاديين، ويمكن للأفراد حجز رحلة طيران حسب الطلب عبر الموقع الإلكتروني للشركة، علماً أن أسعار الرحلات تبدأ من نحو 111 دولاراً للشخص الواحد.

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وتعليقاً على الخدمة، قالت كاتي بوس، الرئيسة التنفيذية المشاركة والطيارة السابقة في الجيش الأميركي ((نريد تغيير الطريقة التي يفكر بها الكثيرون فيما يتعلق بالرحلات الجوية القصيرة، فهم يعتقدون أن هذه الرحلات حكر على المليارديرات أمثال بيل غيتس وإيلون ماسك)).

أسعار تنافسية

وأضافت بوس أن هذه الرحلات ليست رخيصة، لكنها تتيح للجميع تجربة سفر مختلفة تماماً بأسعار في متناول الجميع، موضحة أن الشركة تريد إحداث ثورة في سوق الطيران الخاص، بالطريقة نفسها التي قامت بها شركة (أوبر) في سوق سيارات الأجرة، وقامت بها شركة (إير بي إن بي) في سوق الضيافة.

وبالفعل فإن بعض الأسعار التي تعرضها الشركة تقل عن أسعار الدرجة الاقتصادية في الطيران التقليدي، وفقاً لما ذكرته شبكة CNN.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي المشارك بن هوارد لـCNN إن الموقع يستخدم برنامجاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للبحث عن مشغلي الطائرات الخاصة، ما يتيح للمسافرين اختيار العروض الأنسب لهم.

ومن أجل إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان، أشار هوارد إلى أن الشركة تستخدم طائرات ذات محرك توربيني ومحركات مكبسية، وهما أرخص ثمناً في التشغيل من الطائرات العادية، على الرغم من بطئهما النسبي.

لكنه قلل من شأن هذا البطء في الرحلات الأقل من 500 ميل، موضحاً أن الرحلة نفسها بالطائرة التقليدية قد تتكلف خمسة أضعاف نظيرتها بالطائرة الخاصة، رغم أن الفارق في وقت الوصول لا يتعدى دقائق معدودة.

تغير المناخ والطيران الخاص





من المحتمل أن تثير هذه الخطوة الجدل مع اشتداد الحديث حول تغير المناخ، إذ وجدت دراسة أجرتها منظمة النقل والبيئة غير الربحية عام 2021 أن مستخدمي خدمة الطيران الخاص -الذين يمثلون 1 في المئة فقط من سكان العالم- مسؤولون عن نصف جميع الانبعاثات العالمية الناجمة عن الطيران.

ويشهد قطاع الطيران الخاص ازدهاراً متزايداً مع توسعه بنسبة 31 في المئة خلال الفترة بين عامي 2005 و2019، وهناك اتهامات للقطاع بالتسبب في تفاقم الانبعاثات الضارة دون داعٍ، خاصةً أن نحو 40 في المئة من الرحلات الجوية الخاصة تعود من وجهتها الأولى خالية تماماً من الركاب.

ويرى هوارد أن المنصة تُعد خطوة جيدة لملء هذه الأماكن الشاغرة في الطائرات الخاصة عند العودة، كما اعتبرها خطوة أولى نحو الاستعداد لطائرات المستقبل الكهربائية والهجينة، والتي من المتوقع أن تبدأ بالطائرات الصغيرة.

الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران

شهدت الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران العالمي انخفاضاً ملموساً خلال جائحة كوفيد-19، إلا أنها عاودت الارتفاع من جديد لتصل إلى 671 مليون طن متري في عام 2022 مقارنةً بـ495 مليون طن متري في 2020، وفقاً لأحدث بيانات موقع ستاتيستا.

ومن المتوقع أن تسجل انبعاثات القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في دول مثل الصين والهند بشكل خاص، إذ توقعت التقارير وصول تلك الانبعاثات في الصين إلى نحو 371 مليون طن متري بحلول عام 2050، مقابل 179 مليون طن متري في الهند خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد كشفت التوقعات عن إمكانية وصولها إلى نحو 134.5 مليون طن متري بحلول العام ذاته.

من جهته، أشار هوارد إلى أن الدعائم التوربينية والمحركات المكبسية الموجودة في الرحلات الخالية من الركاب، تحرق وقوداً أقل من الطائرات التقليدية.

على الجانب الآخر، أوضح مدير سياسة الطيران المستدام في النقل والبيئة، ماتيو ميرولو، في حديث لشبكة CNN في عام 2022، أن الطائرات الخاصة تمتاز بقفزاتها القصيرة، ما يجعلها أقل استدامة من الناحية البيئية، لكنها في الوقت نفسه ستكون أكثر قدرة على التكيف مع التكنولوجيا الجديدة عند طرحها في السوق نظراً لصغر حجمها|.

تجدر الإشارة إلى أن الخيارات البديلة عن الطيران الخاص لا تتوفر في جميع البلاد بالنسبة نفسها، ففي حين تمتاز أوروبا -على سبيل المثال- بوجود مسارات سكك حديدية بديلة لنحو 80 في المئة من مسارات الطيران الخاصة الأكثر استخداماً، لا تتمتع الولايات المتحدة بالميزة نفسها، فالسفر بالقطار ليس خياراً سهلاً في معظم أنحاء البلاد.

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