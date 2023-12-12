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الصين تستثمر 2.6 تريليون يوان في الطرق والممرات المائية بـ10 أشهر - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، توسع استثمارات الأصول الثابتة في شبكات الطرق والممرات المائية في الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الطرق والممرات المائية 2.57 تريليون يوان (نحو 361.35 مليار دولار)، بزيادة 4.1% على أساس سنوي، وفقا لوزارة النقل الصينية.

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وبشكل تفصيلي، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الطرق بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 تريليون يوان، في حين قفز الاستثمار في الممرات المائية بنسبة 25.8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 163.12 مليار يوان.

وعلى صعيد المناطق على مستوى المقاطعات، احتلت منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين الصدارة من حيث استثمارات الأصول الثابتة في الطرق خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، بنمو سنوي قدره 76.4%، في حين سجل أكبر نمو باستثمارات الأصول الثابتة في الممرات المائية في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، بنسبة بلغت 347.7%.

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