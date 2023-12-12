الصين تستثمر 2.6 تريليون يوان في الطرق والممرات المائية بـ10 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، توسع استثمارات الأصول الثابتة في شبكات الطرق والممرات المائية في الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وبلغ إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الطرق والممرات المائية 2.57 تريليون يوان (نحو 361.35 مليار دولار)، بزيادة 4.1% على أساس سنوي، وفقا لوزارة النقل الصينية.
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وبشكل تفصيلي، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الطرق بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 تريليون يوان، في حين قفز الاستثمار في الممرات المائية بنسبة 25.8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 163.12 مليار يوان.
وعلى صعيد المناطق على مستوى المقاطعات، احتلت منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين الصدارة من حيث استثمارات الأصول الثابتة في الطرق خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، بنمو سنوي قدره 76.4%، في حين سجل أكبر نمو باستثمارات الأصول الثابتة في الممرات المائية في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، بنسبة بلغت 347.7%.
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