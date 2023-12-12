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مبيعات سيارات الركاب في الصين ترتفع 26% خلال نوفمبر - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن مبيعات سيارات الركاب في الصين سجّلت 2.08 مليون وحدة في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، ارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب بنسبة 5.3% على أساس سنوي ليتجاوز 19.34 مليون وحدة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

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وفي شهر نوفمبر وحده، تجاوز حجم إنتاج سيارات الركاب 2.64 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي.

وقالت الجمعية، إن صادرات سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 378 ألف وحدة في الشهر الماضي، لتُمثل مركبات الطاقة الجديدة 23.5% من الإجمالي.

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