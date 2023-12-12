مبيعات سيارات الركاب في الصين ترتفع 26% خلال نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن مبيعات سيارات الركاب في الصين سجّلت 2.08 مليون وحدة في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي.
وبحسب بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، ارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب بنسبة 5.3% على أساس سنوي ليتجاوز 19.34 مليون وحدة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
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وفي شهر نوفمبر وحده، تجاوز حجم إنتاج سيارات الركاب 2.64 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي.
وقالت الجمعية، إن صادرات سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 378 ألف وحدة في الشهر الماضي، لتُمثل مركبات الطاقة الجديدة 23.5% من الإجمالي.
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