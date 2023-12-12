AFRICA50: سنلتزم بضخ 50 جيجاواط من الطاقة الخضراء في إفريقيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المدير التنفيذي لمؤسسة AFRICA50، آلان إيبوبيسي، إن مؤتمر الأطراف COP28 أتاح الفرصة للتحدث حول القضايا الخاصة بالقارة الإفريقية، موضحا أن هناك زخم في المجتمع الدولي حول الاهتمام بقضايا القارة السمراء في الوقت الراهن.
وأضاف في مقابلة مع“اقتصاد سكاي نيوز عربية” على هامش مؤتمر الأطراف COP28، أن هذه النسخة من المؤتمر مختلفة جدا، حيث اتخذت الإمارات والدول والأطراف المشاركة بـ COP28 قرارات عملية.
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وأشار إلى المؤتمر أتاح الفرصة للتعاون بين الشركاء والحلفاء المهتمين بالشؤون الإفريقية، كما شهد COP28 التنفيذ الفعلي للعديد من المبادرات، وهذا ما يميز هذه النسخة.
“شاهدنا في COP28 مبادرات وقرارات وتصريحات قابلة للتنفيذ. نحن نتطلع لوضع رؤية لإفريقيا كي تكون مكانا جيدا للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتحول في الطاقة”، بحسب قول إيبوبيسي.
وقال المدير التنفيذي لـAFRICA50 إن المؤسسة ملتزمة بضخ ما يزيد عن 50 غيغاواط من الطاقة الخضراء في إفريقيا“وهذا استثمار جيد مفيد للشعوب الإفريقية والمستثمرين”.
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