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AFRICA50: سنلتزم بضخ 50 جيجاواط من الطاقة الخضراء في إفريقيا - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المدير التنفيذي لمؤسسة AFRICA50، آلان إيبوبيسي، إن مؤتمر الأطراف COP28 أتاح الفرصة للتحدث حول القضايا الخاصة بالقارة الإفريقية، موضحا أن هناك زخم في المجتمع الدولي حول الاهتمام بقضايا القارة السمراء في الوقت الراهن.

وأضاف في مقابلة مع“اقتصاد سكاي نيوز عربية” على هامش مؤتمر الأطراف COP28، أن هذه النسخة من المؤتمر مختلفة جدا، حيث اتخذت الإمارات والدول والأطراف المشاركة بـ COP28 قرارات عملية.

موضوعات متعلقة 50 مليار دولار قيمة صادرات“هيونداي” و”كيا” خلال 10 أشهر لوسيد و5 شركات تخرج من مؤشر ناسداك 100 بعد تعديل الأوزان التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي يُسهم في الاستقرار وسط التحديات العالمية

وأشار إلى المؤتمر أتاح الفرصة للتعاون بين الشركاء والحلفاء المهتمين بالشؤون الإفريقية، كما شهد COP28 التنفيذ الفعلي للعديد من المبادرات، وهذا ما يميز هذه النسخة.

“شاهدنا في COP28 مبادرات وقرارات وتصريحات قابلة للتنفيذ. نحن نتطلع لوضع رؤية لإفريقيا كي تكون مكانا جيدا للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتحول في الطاقة”، بحسب قول إيبوبيسي.

وقال المدير التنفيذي لـAFRICA50 إن المؤسسة ملتزمة بضخ ما يزيد عن 50 غيغاواط من الطاقة الخضراء في إفريقيا“وهذا استثمار جيد مفيد للشعوب الإفريقية والمستثمرين”.

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