التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي يُسهم في الاستقرار وسط التحديات العالمية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينج، يوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اللذان وصلا إلى الصين لحضور القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ووسط الوضع الدولي المضطرب على نحو متزايد، فإن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لا تكتسب أهمية إستراتيجية فحسب، بل تحمل أيضا تأثيرا عالميا، ومن ثم يكون لها انعكاسات على السلام والاستقرار والرخاء العالمي.

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كانت القمة التي عقدت بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين هذه المرة أول اجتماع حضوري بعد الجائحة، وتوصل خلالها الجانبان إلى توافق واسع في الآراء بمختلف المجالات.

ويُعتقد على نطاق واسع أن الاتصالات التي تتم وجها لوجه بين قادة الصين والاتحاد الأوروبي من شأنها توفير المزيد من الاستقرار للعالم وضخ زخم أقوى في التنمية العالمية.

خلال اجتماعهم، قال شي لقادة الاتحاد الأوروبي إن الاقتصاد الصيني يتمتع بقوة دفع جيدة من النمو المطرد.

وذكر شي أنه في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تحقيق تنمية عالية الجودة وانفتاح عالي المستوى، فإنها ترى الاتحاد الأوروبي شريكا رئيسيا للتعاون الاقتصادي والتجاري، وشريكا مفضلا للتعاون العلمي والتكنولوجي، وشريكا جديرا بالثقة للتعاون في مجالي السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد.

وخلال القمة، أكد الجانبان تأكيدا تاما على نجاح مختلف الحوارات التي جرت هذا العام حول العلاقات الإستراتيجية والاقتصاد والتجارة والبيئة والمناخ والمجالات الرقمية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وتعهدا بمواصلة الحوار.

عقدت الصين والاتحاد الأوروبي أكثر من 70 اجتماعا أو حوارا مؤسسيا. وهما ثاني أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض، حيث تتدفق بينهما بضائع تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار أمريكي كل ساعة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين، فقد نمت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر هذا العام، لتصل إلى 1.81 تريليون يوان (0.25 تريليون دولار )، فيما تقلص الفائض التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.7%، ليصل إلى 1.41 تريليون يوان.

وقال إيفو يجوسيبوفيتش، الرئيس الكرواتي الأسبق، إن“الصين شريك اقتصادي هام للدول الأوروبية، والعكس صحيح. ويتعين علينا دائما إيجاد سبل لتحسين التعاون”.

وخلال القمة، ذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج أن الصين مستعدة لاستكشاف المزيد من أنماط التعاون متبادلة المنفعة مع الاتحاد الأوروبي والسعي بجد لضخ زخم جديد في العلاقات الثنائية.

وتابع لي بقوله“سنواصل توسيع التجارة والاستثمار في الاتجاهين، وسنواصل رفع مستوى تحرير التجارة والاستثمار وتسييرهما، وتعميق الشراكة الخضراء، وإقامة شراكة رقمية بنشاط، وتعزيز التبادلات الشعبية”.

وقد طبقت الصين منذ الأول من ديسمبر سياسة الدخول بدون تأشيرة بالنسبة لست دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واسبانيا وماليزيا.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الهجرة الوطنية في الصين، دخل الصين ما يقرب من 18 ألف شخص من الدول الست فى الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر، بزيادة يومية نسبتها 39 في المائة مقارنة مع 30 نوفمبر.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن الإدارة الوطنية للهجرة في الصين، دخل ما يقرب من 18 ألف شخص من الدول الست الصين في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، بزيادة يومية نسبتها 39 في المائة مقارنة بـ30 نوفمبر.

لم يتفاجأ جوزيب ماريا جوميز، وهو مطور أعمال دولية في غرفة برشلونة للتجارة، من أن خمس من الدول التي تطبق عليها سياسة الدخول بدون تأشيرة هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن“اسبانيا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي لديها روابط وعلاقات قوية بشكل استثنائي مع الصين، وفي الواقع، تضاعفت استثماراتها في الصين تقريبا في السنوات القليلة الماضية”.

أكد شي أن الصين ستواصل تعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك من خلال خلق تآزر بين مبادرة الحزام والطريق وإستراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول النامية على النمو بشكل أسرع.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى إنشاء شبكات للتجارة والبنى التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول مسارات طريق الحرير القديم. وفي الوقت نفسه، تعتزم“البوابة العالمية” دعم تطوير البنى التحتية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في القطاع الرقمي وقطاعات المناخ والطاقة والنقل والصحة والتعليم والبحوث.

فقد أصبحت مدينة دويسبورغ الألمانية، بما لديها من أكبر ميناء داخلي في أوروبا، وجهة مهمة لقطارات الشحن السريعة بين الصين وأوروبا، وهي مشروع رائد في إطار مبادرة الحزام والطريق، في أوروبا الغربية.

وسلط لارس نينهاوس، كبير مسؤولي التشغيل في دويسبورغ بورت غروب، الضوء على أن قطارات الشحن السريعة بين الصين وأوروبا حققت نتائج مثمرة كجزء من مبادرة الحزام والطريق.

وصلت قطارات الشحن السريعة بين الصين وأوروبا إلى 217 مدينة في 25 دولة أوروبية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مشغل خطط السكك الحديدية في الصين أنه في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، تم تشغيل 16145 قطارا ضمن قطارات الشحن السريعة بين الصين وأوروبا حيث نقلت ما يقرب من 1.75 مليون حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع، بزيادة قدرها 7% و19% على أساس سنوي على التوالي.

وقال حسين عسكري، نائب رئيس معهد دراسات الحزام والطريق في السويد، إن“الرئيس شي قدم مقترحا جيدا جدا فيما يتعلق بتحقيق المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق والبوابة العالمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن هذه المواءمة ستعود بالفائدة على قطاع الصناعة في أوروبا وستزيد الصادرات إلى الصين وبقية العالم.

خلال القمة، تعهد الجانبان أيضا بالانفتاح والمنفعة المتبادلة، وأعربا عن معارضتهما لفك الارتباط، واتفقا على ضرورة توفير بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية لشركات بعضهما البعض.

وقال شي إن الجانبين“لا ينبغي أن ينظرا إلى بعضهما البعض على أنهما متنافسان لمجرد اختلاف أنظمتنا، كما لا ينبغي أن يعملا على الحد من التعاون بسبب وجود منافسة أو ينخرطا في مواجهة بسبب وجود خلافات”.

وذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي، أن الصين تعارض انتهاك الأعراف الأساسية لاقتصاد السوق وتعارض تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية أو التوسيع المفرط لمفهوم الأمن، مشجعا الاتحاد الأوروبي على إبقاء أسواقه التجارية والاستثمارية مفتوحة.

خلال القمة، تعهد الجانبان بالتمسك بالتعددية وممارستها، وتعزيز التنسيق داخل الأمم المتحدة وغيرها من الأطر متعددة الأطراف، ودفع إصلاح منظمة التجارة العالمية، والعمل معا لمواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والصحة العامة.

في هذا السياق قالت هيلجا زيب-لاروش، مؤسسة ورئيسة شيلر إنستتيوت، إن“الصين وأوروبا لديهما مصلحة قوية في استقرار نظام متعدد الأقطاب”.

وأشارت إلى أنه“إذا قررت أوروبا التعاون مع الصين بشكل بناء، بدلا من النظر إلى الصين على أنها خصم مؤسسي، فإن ذلك سيعزز بشكل كبير من رخاء جميع الدول المشاركة”.

من جانبه، قال إريك سولهايم، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة“لا شك أنه إذا تعاونت الصين والاتحاد الأوروبي، فإن معالجة جميع القضايا الرئيسية في عصرنا ستكون أسهل بكثير”.

وأضاف“سواء تعلق الأمر بالأضرار البيئية أو تغير المناخ أو مكافحة الفقر العالمي أو استئناف النشاط الاقتصادي بعد كوفيد-19 أو حل الصراعات في أوكرانيا وغزة وأماكن أخرى، فخلاصة القول هي أن أي مشكلة يمكن حلها بسهولة أكبر من خلال التعاون”.