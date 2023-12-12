إعلان نتائج النسخة الثانية من مسابقة المناخ Climatechrun2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت وزارة التعاون الدولي، حدث رفيع المستوى بالجناح المصري في مؤتمر المناخ COP28، للإعلان عن نتائج النسخة الثانية من المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ ClimaTechRun2023 والتي تستهدف الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن النسختين الأولى والثانية من المسابقة الدولية ClimaTechRun أظهرت الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي، موضحة أن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض، وهو ما يحتم ضرورة العمل المشترك لمكافحة تلك التغيرات.

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وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المسابقة ساهمت في تعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات وتبادل الأفكار، كما ساهمت في تعريف الشركات الدولية المشاركة على الفرص التوسعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة من خلال حلولها في مواجهة تحديات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة النظم الغذائية والزراعية، وإدارة المياه.

وأضافت أن النسخة الثانية من المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت 422 شركة ناشئة من 66 دولة في النسخة الأولى كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة 82%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية، لذلك، تم التركيز هذا العام على تلك الفئة التي لم يحالفها الحظ من الوصول للمراحل النهائية للمسابقة في النسخة الأولى، وتم دعوة 405 شركة ناشئة وجاءت المشاركات من 44 دولة.

وخلال الفعالية، تم إعلان فوز 3 شركات ناشئة، في المركز الأول شركة شركة كيمولوس التونسية، التي ابتكرت جهازًا منزليًا يقوم بإنتاج مياه الشرب باستخراجها مباشرة من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية، وحصلت الشركة على شهادة صلاحية للمياه المنتجة من الجهاز حسب مواصفات الاتحاد الأوروبي. كما تقوم الشركة بتشغيل الجهاز وتوزيعه على أماكن العمل النائية غير الموصلة بشبكات مياه الشرب.

وفي المركز الثاني جاءت شركة باور ستوڤ PowerStove من نيجيريا، وهى شركة رائدة تعمل على تقديم حلاً مبتكرًا لمشكلة الطاقة في المجتمعات النامية، من خلال تصميم وإنتاج وتطوير موقد صديق للبيئة يعمل بشكل فعّال ويعتمد على تكنولوجيا حديثة، وتعمل الشركة أيضا على إنتاج حبيبات الوقود الحيوي، بتكلفة منخفضة لتلبية احتياجات الطاقة في الدول النامية.

وثالثًا، جاءت شركة فريش سورس Fresh Source المصرية، وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتوفير وسيلة فعالة ومبتكرة للمستهلكين للوصول إلى منتجات ذات جودة عالية مباشرة من المنتجين، لتصبح منصة لسلسلة التوريد الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تغيير طريقة الحصول على السلع الطازجة ونقلها وبيعها وإنشاء أنظمة غذائية طازجة أكثر استدامة اعتمادا على البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة الإنتاج والاستهلاك.