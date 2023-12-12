لوسيد و5 شركات تخرج من مؤشر ناسداك 100 بعد تعديل الأوزان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ستخرج شركة“لوسيد غروب” (Lucid Group) و5 شركات أخرى من مؤشر“ناسداك 100” لأسهم التكنولوجيا اعتباراً من يوم الاثنين المقبل في 18 ديسمبر الجاري.
أعلنت شركة“ناسداك” المشغلة لبورصة“ناسداك” الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، عن نتيجة التعديل السنوي أوزان أسهم الشركات المكونة لمؤشر“ناسداك 100” لأسهم شركات التكنولوجيا. وأوضحت أنه بموجب هذا التعديل، ستخرج من المؤشر 6 شركات، لتحل محلها 6 شركات أخرى.
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أشارت“ناسداك” إلى أن الشركات الـ6 التي ستخرج من المؤشر، تشمل“أليغن تكنولوجي” (Align Technology) و”إي باي” (eBay) و”انفيز انيرجي” (Enphase Energy) و”جيه دي دوت كوم” (JD) و”لوسيد غروب” (Lucid Group) و”زووم فيديو كوميونيكيشنز” (Zoom Video Communications).
أما الشركات الـ6 التي ستنضم إلى المؤشر، فهي“سي دي دبليو كوربوريشن” (CDW Corporation)، و”كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز” (Coca-Cola Europacific Partners) و”دورداش” (DoorDash)، و”مونغو دي بي” (MongoDB) و”روبر تكنولوجيز” (Roper Technologies)، و”سبلانك” (Splunk).
يتكون مؤشر“ناسداك 100” من أسهم 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في سوق“بورصة ناسداك”، ويعود تاريخ إطلاقه إلى يناير 1985. وتجري عملية إعادة تعديل أوزان الأسهم على المؤشر بشكل سنوي في شهر ديسمبر، حيث يتزامن هذا التوقيت مع انتهاء صلاحية أربعة أنواع من الأدوات المالية، وهي العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات مؤشر الأسهم، وخيارات الأسهم، والعقود الآجلة الفردية للأسهم، ويكون ذلك في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر.
اقتصاد الشرق
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