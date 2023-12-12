لوسيد و5 شركات تخرج من مؤشر ناسداك 100 بعد تعديل الأوزان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ستخرج شركة“لوسيد غروب” (Lucid Group) و5 شركات أخرى من مؤشر“ناسداك 100” لأسهم التكنولوجيا اعتباراً من يوم الاثنين المقبل في 18 ديسمبر الجاري.

أعلنت شركة“ناسداك” المشغلة لبورصة“ناسداك” الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، عن نتيجة التعديل السنوي أوزان أسهم الشركات المكونة لمؤشر“ناسداك 100” لأسهم شركات التكنولوجيا. وأوضحت أنه بموجب هذا التعديل، ستخرج من المؤشر 6 شركات، لتحل محلها 6 شركات أخرى.

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أشارت“ناسداك” إلى أن الشركات الـ6 التي ستخرج من المؤشر، تشمل“أليغن تكنولوجي” (Align Technology) و”إي باي” (eBay) و”انفيز انيرجي” (Enphase Energy) و”جيه دي دوت كوم” (JD) و”لوسيد غروب” (Lucid Group) و”زووم فيديو كوميونيكيشنز” (Zoom Video Communications).

أما الشركات الـ6 التي ستنضم إلى المؤشر، فهي“سي دي دبليو كوربوريشن” (CDW Corporation)، و”كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز” (Coca-Cola Europacific Partners) و”دورداش” (DoorDash)، و”مونغو دي بي” (MongoDB) و”روبر تكنولوجيز” (Roper Technologies)، و”سبلانك” (Splunk).

يتكون مؤشر“ناسداك 100” من أسهم 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في سوق“بورصة ناسداك”، ويعود تاريخ إطلاقه إلى يناير 1985. وتجري عملية إعادة تعديل أوزان الأسهم على المؤشر بشكل سنوي في شهر ديسمبر، حيث يتزامن هذا التوقيت مع انتهاء صلاحية أربعة أنواع من الأدوات المالية، وهي العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات مؤشر الأسهم، وخيارات الأسهم، والعقود الآجلة الفردية للأسهم، ويكون ذلك في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر.

اقتصاد الشرق