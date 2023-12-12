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جوتيريش يحث القادة في كوب28 على الاتفاق بشأن خفض كبير للانبعاثات - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القادة في قمة المناخ كوب28 على الاتفاق بشأن خفض كبير للانبعاثات ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

وقال جوتيريش الذي كان يتحدث في منتدى الدوحة إنه على الرغم من التعهدات فإن الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسي، وإن الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي.

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