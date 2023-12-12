جوتيريش يحث القادة في كوب28 على الاتفاق بشأن خفض كبير للانبعاثات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القادة في قمة المناخ كوب28 على الاتفاق بشأن خفض كبير للانبعاثات ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وقال جوتيريش الذي كان يتحدث في منتدى الدوحة إنه على الرغم من التعهدات فإن الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسي، وإن الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي.
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