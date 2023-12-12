تحديث الصناعة: إعداد 73 دراسة في مختلف القطاعات الصناعية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقدم العديد من الخدمات الفنية لدعم وتعزيز القطاعات الصناعية المختلفة من خلال قاعدة بيانات تراكمية على مدار 22 عاما.
وأضافت سليمة، جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة بعنوان“ريادة الأعمال ودورها في الصناعة وكيف تبدأ مشروع صغير” بنقابة المهندسين، أن المركز لديه الآن 9 آلاف مصنع مسجل وتم تقديم 120 ألف خدمة إلى جانب إعداد 73 دراسة في مختلف القطاعات الصناعية.
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وأوضحت، أن المركز عمل على ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات المختلفة للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية ومثال على ذلك تم التعاون بين المركز وعدد من الجهات البحثية في قطاع صناعة الألبان في محافظة دمياط من خلال الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية في مجال صناعة الألبان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في عدد من مصانع الألبان بمحافظة دمياط وتم النجاح في ذلك.
وأكدت سليمة، على أن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي التي تتبنى الدولة هذا الاتجاه بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.
كما تحدثت عن الحوافز غير المسبوقة للصناعات الاستراتيجية التي تم الاعلان عنها مؤخراً، مؤكدة أن المركز يدعم هذا الاتجاه من خلال إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تم اعدادها من قبل المركز خلال الفترة الأخيرة وكان عددها 152 فرصة استثمارية.
ونوهت إلى أن مصر لديها عدد من الشركات ذات الميزة التنافسية العالية مما يؤكد أن مصر لديها صناعة قوية وجيدة أيضا.
وأشارت سليمة، إلى اهتمام مركز تحديث الصناعة بمجال الاقتصاد الاخضر بعد تزايد الاعتماد على هذا المجال عالميا، قائلة“يعمل المركز هذا المجال من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم هذا الاتجاه”.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579697
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