تحديث الصناعة: إعداد 73 دراسة في مختلف القطاعات الصناعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقدم العديد من الخدمات الفنية لدعم وتعزيز القطاعات الصناعية المختلفة من خلال قاعدة بيانات تراكمية على مدار 22 عاما.

وأضافت سليمة، جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة بعنوان“ريادة الأعمال ودورها في الصناعة وكيف تبدأ مشروع صغير” بنقابة المهندسين، أن المركز لديه الآن 9 آلاف مصنع مسجل وتم تقديم 120 ألف خدمة إلى جانب إعداد 73 دراسة في مختلف القطاعات الصناعية.

موضوعات((الاستثمار القومى)) يعتزم التخارج من مساهماته بـ((مصر للأسمنت-قنا)) ((الصناعات المعدنية)) تدعو 1700 شركة لتوفيق أوضاعها البيئية ((المصرى الصينى)) يسعى للحصول على إعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى الصين

وأوضحت، أن المركز عمل على ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات المختلفة للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية ومثال على ذلك تم التعاون بين المركز وعدد من الجهات البحثية في قطاع صناعة الألبان في محافظة دمياط من خلال الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية في مجال صناعة الألبان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في عدد من مصانع الألبان بمحافظة دمياط وتم النجاح في ذلك.

وأكدت سليمة، على أن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي التي تتبنى الدولة هذا الاتجاه بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.

كما تحدثت عن الحوافز غير المسبوقة للصناعات الاستراتيجية التي تم الاعلان عنها مؤخراً، مؤكدة أن المركز يدعم هذا الاتجاه من خلال إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تم اعدادها من قبل المركز خلال الفترة الأخيرة وكان عددها 152 فرصة استثمارية.

ونوهت إلى أن مصر لديها عدد من الشركات ذات الميزة التنافسية العالية مما يؤكد أن مصر لديها صناعة قوية وجيدة أيضا.

وأشارت سليمة، إلى اهتمام مركز تحديث الصناعة بمجال الاقتصاد الاخضر بعد تزايد الاعتماد على هذا المجال عالميا، قائلة“يعمل المركز هذا المجال من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم هذا الاتجاه”.

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