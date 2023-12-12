50 مليار دولار قيمة صادرات هيونداي وكيا خلال 10 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات شركة هيونداي موتور، وشقيقتها كيا، مليوني وحدة في عام 2023، على خلفية انتعاش السوق بعد جائحة كورونا.
ووفقا لبيانات الجمعية الكورية للسيارات والتنقل، قامت هيونداي وكيا بشحن 945.062، و867.136 وحدة على التوالي من السيارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.
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وأظهرت أن الرقم المجمع يمثل زيادة بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبالنظر إلى الشحنات الشهرية البالغة 180 ألف وحدة من قبل شركتي صناعة السيارات، يتوقع مسؤولو الصناعة أن تتجاوز مبيعاتهما في الخارج لعام 2023 بأكمله مليوني وحدة لأول مرة منذ عام 2016.
وقال مسؤول في مجموعة هيونداي موتور:“جاءت هذه الزيادة بعد أن قامت المجموعة بتوسيع قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم”.
وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت 43.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، متجاوزة بالفعل إجمالي الشحنات في العام السابق البالغ 41.5 مليار دولار.
وبلغ متوسط سعر السيارات المباعة 24 ألف دولار، بزيادة 68% عن 14 ألف دولار في عام 2016.
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