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50 مليار دولار قيمة صادرات هيونداي وكيا خلال 10 أشهر - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات شركة هيونداي موتور، وشقيقتها كيا، مليوني وحدة في عام 2023، على خلفية انتعاش السوق بعد جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات الجمعية الكورية للسيارات والتنقل، قامت هيونداي وكيا بشحن 945.062، و867.136 وحدة على التوالي من السيارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

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وأظهرت أن الرقم المجمع يمثل زيادة بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبالنظر إلى الشحنات الشهرية البالغة 180 ألف وحدة من قبل شركتي صناعة السيارات، يتوقع مسؤولو الصناعة أن تتجاوز مبيعاتهما في الخارج لعام 2023 بأكمله مليوني وحدة لأول مرة منذ عام 2016.

وقال مسؤول في مجموعة هيونداي موتور:“جاءت هذه الزيادة بعد أن قامت المجموعة بتوسيع قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم”.

وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت 43.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، متجاوزة بالفعل إجمالي الشحنات في العام السابق البالغ 41.5 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر السيارات المباعة 24 ألف دولار، بزيادة 68% عن 14 ألف دولار في عام 2016.

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