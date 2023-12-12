جرين فلاور تفوز بتوريد 420 ألف طن قمح روسى لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت شركة جرين فلاور بتوريد 420 ألف طن قمح روسى لهيئة السلع التموينية فى الممارسة التى أجرتها الهيئة الخميس الماضى.
وتنقسم الكمية على شحنتين بنحو 210 آلاف طن لكل شحنة على فترتى شحن الأولى من 10 وحتى 20 يناير والثانية من 21 يناير حتى 31 يناير 2024.
وقال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن السداد سيكون عبر تسهيلات موردين لمدة 270 يومًا، مشيرًا إلى أن السعر يبلغ 265 دولارًا للطن، بينما ترواحت أسعار النولون بين 21 و22.80 دولار للطن.
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وتعد هذه الممارسة الثانية التى تجريها الهيئة فى نفس الأسبوع، وكانت أجرت الثلاثاء الماضى ممارسة أخرى للتعاقد على على 180 ألف طن قمح روسى وأوكرانى، وفازت فيها شركتا ((نيبلون))، و((كريل كروب))، وفق ما قاله المصدر.
وكشف أن شركة ((نيبلون)) ستورد 60 ألف طن قمح أوكرانى بسعر 249.90 دولار للطن، بخلاف 19.1 دولار تكلفة شحن الطن، على أن يكون السداد فورياً بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
أضاف أن شركة ((كريل كروب)) ستورد 120 ألف طن قمح روسى على شحنتين، بواقع 60 ألف طن للشحنة بسعر 255 دولاراً للطن، وسعر نولون 23.25 دولار، بطريقة سداد تسهيلات الموردين 270 يوماً.
وكشف أن فترات الشحن ستكون بداية من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024.
وفى سبتمبر الماضى صرح وزير التموين على المصيلحي، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، اتفقت على شراء 480 ألف طن من القمح الروسى فى مفاوضات مباشرة.
قفزت وردات مصر من القمح خلال أول 9 أشهر من 2023، بنحو 30% لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن، فى نفس الفترة من عام 2022، وشكلت الواردات من روسيا نحو 80% من إجمالى الواردات المصرية
وتقدر وردات مصر من القمح بنحو 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومى والخاص.
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى فى أكتوبر الماضى بأن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 5 أشهر ويُغطى حتى 30 يونيو 2024.
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