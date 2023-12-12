التموين تستهدف إقامة أسواق باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((السيد)): مشروعات تنمية وتطوير التجارة الداخلية توفر عوائد جاذبة للمستثمرين
تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء من 17 إلى 20 سوقاً تتنوع بين أسواق تجميع أو أسواق توزيع فى مختلف محافظات مصر، بحلول 2030 باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، بحسب ما قالته هبة السيد، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار لـ((البورصة)).
أضافت السيد، أن الأسواق المستهدف افتتاحها جزء من استراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وأن مراكز الغذاء الخضراء، هى الجيل الجديد من أسواق الجملة فى مصر.
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ولفتت إلى أن جهاز تنمية وتطوير التجارة الداخلية يتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمركز الأول للغذاء الأخضر فى محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان الذى تم الإعلان عنه مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضافت أن هذا المركز سيتم إنشاؤه فى موقع استراتيجى على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية فى مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية ((الدلتا)) وكذلك مناطق الاستهلاك.
وتابعت أن مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظام بيئى متكامل لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية، ونظم الجودة العالمية. اقرأ أيضا: التموين: 3 مليارات جنيه استثمارات أول“مراكز الغذاء الخضراء” بالإسماعيلية
أوضحت مساعد وزير التموين، أنه سيتم توجيه الجهود الحالية لإنشاء وتطوير وتشغيل مركز الغذاء الخضر بمحافظة الإسماعيلية ثم العمل على نشر هذه التجربة على جميع المحافظات بما يتوافق مع توصيات الدراسة، لافتة إلى أن تكلفة المركز الواحد قد تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه.
أشارت إلى أن مشروعات جهاز تنمية وتطوير التجارة الداخلية جاذبة للاستثمار لما توفره من عوائد استثمارية جيدة، وأن الجهاز يعمل على دعم المستثمرين وحل جميع المعوقات والمشاكل التى قد تواجههم سواء فى مرحلة التنفيذ أو التشغيل.
وذكرت أن مشروع مراكز الغذاء الخضراء يقدم نموذجاً جديداً ومفهوماً حديثاً ويقدم خدمات وأنشطة إضافية تعمل على الحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها طوال العام.
أضافت أن الجهاز من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يقوم بإنشاء المرحلة الأولى من مركز الغذاء الأخضر بمحافظة الإسماعيلية، على أن تتم مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل كامل المشروع والقيام بالإنشاءات الخاصة بالتوسعات المستقبلية فى المرحلة الثانية.
أوضحت أن هناك تنسيقاً مع المحافظات والغرف التجارية للتوسع فى إقامة أسواق منظمة على غرار سوق الإسماعيلية.
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