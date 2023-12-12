إنشاء أسواق حضارية دراسة لـالغرف التجارية للعرض على الحكومة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الوكيل)): ليس هناك ما يمنع من ضخ الغرف استثمارات فى الأسواق.. لكن ينقصنا المحفزات
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ((البورصة))، إن الاتحاد يعد حالياً دراسات لإنشاء أسواق حضارية، وتبقى الخطوة القادمة للتنفيذ من قبل الحكومة.
((الدراسة التى يعدها الاتحاد فى الوقت الحالى تشمل أسواق حضارية نحتاج إليها والمساحات والأماكن ومن المخطط الانتهاء منها بنهاية العام الحالى))، بحسب ما قاله علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية.
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أضاف ((عز))، أنه سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء؛ لمناقشتها وتحديد هل ستشارك الدولة فى هذه المشروعات أم ستكون بتمويل من القطاع الخاص فقط.
وذكر ((الوكيل))، أنه قانوناً يمكن للغرف التجارية تأسيس شركات أو المساهمة فيها، لذا بوسع المجتمع التجارى ضخ استثمارات أسواق حضارية، لكن يجب أن تكون هناك تيسيرات من قِبل الحكومة من خلال طرح أراضٍ أمام القطاع الخاص، ومزيد التسهيلات والإعفاءات للبدء فى تنفيذ المستهدفات. ((العشرى)): ندرس الحصول على تمويلات بنكية لإنشاء سوق حضارى منظم
قال أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إنهم سيتجهون للتفاوض مع تحالف مصرفى لضخ التمويلات الكافية للبدء فى التنفيذ.
لفت إلى أن الأسواق الحضارية تقلل من نسبة هدر الخضراوات والفاكهة، وتحفز التجار على العمل فى مناخ جيد، كما تخدم المنافسة المستهلك النهائى، وتساعد على انضمام التجار تحت مظلة الاقتصاد الرسمى. اقرأ أيضا:“التموين” تستهدف إقامة أسواق باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه
قال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ وزارة التموين لديها خطة لتنفيذ أسواق خضراء، وبدأت فى إنشاء سوق أخضر بالإسماعيلية يعمل بالطاقة الشمسية، بجانب إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن السوق، ما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن هذا السوق ممول من جهات مانحة.
أشار إلى أن أبرز الصعوبات التى تعوق تنفيذ تلك الأسواق، عدم توافر المساحات الكافية، بجانب صعوبة الحصول على تمويلات بفائدة مرتفعة للغاية. ((عبدالغفار)): ((التمويلات)) و((المساحة)) تعوقان الغرفة لإنشاء أسواق حضارية
قال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، إنَّ أبرز التحديات التى تواجه الغرفة لإنشاء وتنظيم أسواق حضارية، تتمثل فى عدم وجود مساحات تابعة للمحافظة، بجانب قصر حجم التمويلات الخاصة بالغرفة.
أوضح أن المحافظة لا يوجد بها ظهير صحراوى أو مساحات لإنشاء أسواق حضارية، وأن الغرفة ظلت سنوات تبحث عن مساحة لإنشاء مقر للغرفة، وتم شراء مقر مُجهز فى نهاية المطاف باستثمارات 12.5 مليون على مساحة 4 آلاف متر لخدمة مجتمع التجار بالمحافظة. أسواق حضارية جديدة في الجيزة
أوضح أن الغرفة عند تنظيم وإطلاق معارض سواء أهلاً رمضان ومدارس، تستأجر المساحات من الأوقاف وليس المحافظة؛ نظراً إلى عدم وجود مساحات خالية تتبع المحافظة.
أشار إلى أن كفر الشيخ لديها سوقان كبيران للجملة، أحدهما فى المدينة والآخر فى بلطيم، ولكنهما يتبعان المحافظة، بجانب المعارض التى تنظمها الغرفة على مدار العام. ((جاب الله)): خصصنا 30 مليون جنيه للتنفيذ وتحركات الدولار دفعتها لـ100 مليون جنيه
وقال مجدى جاب الله، رئيس غرفة الفيوم التجارية، إنَّ الغرفة تسعى لإنشاء سوق حضارى جديد للخضراوات والفاكهة، ووضعته على قائمة أولوياتها منذ بدء الدورة الجديدة الحالية.
أضاف لـ((البورصة))، أن أبرز المعوقات التى تواجه الغرفة ارتفاع أسعار التكلفة من مواد بناء وغيرها، ما وضع فجوة تمويل تصل إلى 70 مليون جنيه.
أشار إلى أن الغرفة تم تخصيص 35 فداناً لها بالفيوم الجديدة من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء السوق، ولكنها كانت قد وضعت ميزانية 30 مليون جنيه لإنشاء السوق، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع تكلفة الإنشاء والتجهيز باتت تحتاج إلى 100 مليون جنيه. اقرأ أيضا: القليوبية تبحث إنشاء 7 أسواق حضارية ضمن“حياة كريمة”
وأوصى بتوجيه الحكومة أولوياتها إلى إنشاء مشاريع صناعية فى المحافظات التى تفتقد إليها بعدما باتت مصر تمتلك بنية تحتية قوية قادرة على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم استقطاب أكبر قدر من السيولة الدولارية التى تعانى منها البلاد حالياً.
لفت إلى أن محافظة الفيوم تشتهر بزراعة النباتات العطرية التى تصدرها إلى دول الاتحاد الأوروبى لاستخدامها فى صناعة الأدوية، مطالباً الحكومة بمنح حوافز تصديرية من خلال سرعة إنهاء الإجراءات والأوراق اللازمة؛ تجنباً الوقوع تحت طائلة غرامات الأرضيات، وشركات الملاحة الأجنبية.
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