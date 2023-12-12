التموين: 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو لكل بطاقة تموينية

MENAFN - Al-Borsa News) اتخذت وزارة التموين إجراءا جديدا لتوفير السكر للمواطنين بحد أقصى 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على كل بطاقة تموينية.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة ، ضمن إجراءات الوزارة لمواجهة أزمة السكر.

موضوعات“جرين فلاور” تفوز بتوريد 420 ألف طن قمح روسى لـ”السلع التموينية“ “التخطيط القومي” يصدر ورقة سياسات حول التوجه التصديري للزراعة المصرية بين الواقع والطموح تراجع أسعار الأعلاف والدواجن بعد النزول الأخير للدولار الموازى

وبحسب التوجيه الوزارى، يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وبحسب بيان الوزارة يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من 11 ديسمبر 2023، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.