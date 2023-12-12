التموين: 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو لكل بطاقة تموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتخذت وزارة التموين إجراءا جديدا لتوفير السكر للمواطنين بحد أقصى 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على كل بطاقة تموينية.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة ، ضمن إجراءات الوزارة لمواجهة أزمة السكر.
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وبحسب التوجيه الوزارى، يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.
وبحسب بيان الوزارة يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من 11 ديسمبر 2023، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
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