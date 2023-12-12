أورا تطرح مشروعين فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن شركة“أورا” تستعد لطرح مشروعين جديدين خلال عام 2024 فى إطار خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفى، أن المشروع الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 218 فدان، والمشروع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 175 فدان.

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وأشار إلى أن الشركة انتهت من إجراءات الحصول على قطعتى الأرض، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروعين مع بداية العام المقبل.

وأكد ساويرس، على أهمية استمرار الشركات العقارية فى التوسع ودراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار، وتابع:“المطور العقارى لن يتوقف عن العمل حتى فى أسوأ الظروف الاقتصادية”.

وقال ساويرس، إن شركة“أورا” حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.

وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع من عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى كافى من المواد الخام المستوردة.