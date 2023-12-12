أورا تطرح مشروعين فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن شركة“أورا” تستعد لطرح مشروعين جديدين خلال عام 2024 فى إطار خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها.
وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفى، أن المشروع الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 218 فدان، والمشروع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 175 فدان.
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وأشار إلى أن الشركة انتهت من إجراءات الحصول على قطعتى الأرض، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروعين مع بداية العام المقبل. اقرأ أيضا:“أورا ديفلوبرز إيجيبت” تستهدف 19 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023
وأكد ساويرس، على أهمية استمرار الشركات العقارية فى التوسع ودراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار، وتابع:“المطور العقارى لن يتوقف عن العمل حتى فى أسوأ الظروف الاقتصادية”.
وقال ساويرس، إن شركة“أورا” حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.
وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع من عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى كافى من المواد الخام المستوردة.
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