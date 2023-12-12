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نجيب ساويرس: أورا تستهدف تنفيذ 3 فنادق فى الساحل الشمالى ومنطقة الأهرامات

12/12/2023 7:00:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن شركة“أورا” تستهدف التوسع فى قطاع الفنادق خلال الفترة القادمة.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفى، أن الشركة تستهدف تنفيذ 3 فنادق، منهم فندقين بالساحل الشمالى، وفندق بمنطقة الأهرامات.

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وأوضح أن شركة“أورا” على استعداد لدراسة أى فرص ضمن الطروحات الحكومية، حيث تدرس كل الفرص الاستثمارية المتاحة لها.

وقال نجيب ساويرس، إن إجمالى استثماراته الشخصية فى مصر يقدر بنحو مليار دولار تقريبا، مضيفا أن استثماراته فى شركاته ضخمة ولا يمكنه تحديدها الآن.

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وأوضح أن شركة“أورا” تستعد لطرح مشروعين جديدين خلال عام 2024 فى إطار خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها.

وقال إن المشروع الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 218 فدان، والمشروع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 175 فدان.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من إجراءات الحصول على قطعتى الأرض، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروعين مع بداية العام المقبل.

وأكد نجيب ساويرس، على أهمية استمرار الشركات العقارية فى التوسع ودراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار، وتابع:“المطور العقارى لن يتوقف عن العمل حتى فى أسوأ الظروف الاقتصادية”.

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وقال ساويرس، إن شركة“أورا” حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.

وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع من عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى كافى من المواد الخام المستوردة.

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