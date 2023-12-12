نجيب ساويرس: أورا تستهدف تنفيذ 3 فنادق فى الساحل الشمالى ومنطقة الأهرامات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن شركة“أورا” تستهدف التوسع فى قطاع الفنادق خلال الفترة القادمة.
وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفى، أن الشركة تستهدف تنفيذ 3 فنادق، منهم فندقين بالساحل الشمالى، وفندق بمنطقة الأهرامات.
موضوعات متعلقة
((الاستثمار القومى)) يعتزم التخارج من مساهماته بـ((مصر للأسمنت-قنا)) ((الصناعات المعدنية)) تدعو 1700 شركة لتوفيق أوضاعها البيئية ((المصرى الصينى)) يسعى للحصول على إعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى الصين
وأوضح أن شركة“أورا” على استعداد لدراسة أى فرص ضمن الطروحات الحكومية، حيث تدرس كل الفرص الاستثمارية المتاحة لها.
وقال نجيب ساويرس، إن إجمالى استثماراته الشخصية فى مصر يقدر بنحو مليار دولار تقريبا، مضيفا أن استثماراته فى شركاته ضخمة ولا يمكنه تحديدها الآن. اقرأ أيضا: نجيب ساويرس: 55 مليار جنيه مبيعات“أورا للتطوير العقارى” خلال 2023
وأوضح أن شركة“أورا” تستعد لطرح مشروعين جديدين خلال عام 2024 فى إطار خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها.
وقال إن المشروع الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 218 فدان، والمشروع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 175 فدان.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من إجراءات الحصول على قطعتى الأرض، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروعين مع بداية العام المقبل.
وأكد نجيب ساويرس، على أهمية استمرار الشركات العقارية فى التوسع ودراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار، وتابع:“المطور العقارى لن يتوقف عن العمل حتى فى أسوأ الظروف الاقتصادية”. شاهد: كيف توزعت تركة أنسي ساويرس؟
وقال ساويرس، إن شركة“أورا” حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.
وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع من عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى كافى من المواد الخام المستوردة.
MENAFN12122023000202011048ID1107579687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.