روسيا تحاول تحرير احتياطيات الذهب المجمدة في كوب28 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت روسيا اليوم السبت إنها تبحث ما إذا كان يمكن استخدام احتياطياتها من الذهب التي تم تجميدها بعد غزوها لأوكرانيا لتمويل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية.

وفيما بدت أنها محاولة لتحقيق هدف موسكو الرامي“لفعل كل ما يمكن” لمنع الغرب من الاستيلاء على احتياطياتها المجمدة، قال مندوب المناخ الروسي في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) إن الخطوة ستساعد في تضييق الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة في التعامل مع تغير المناخ.

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ومن المستبعد الموافقة على هذا الاقتراح. فقد جمد الغرب حوالي نصف احتياطيات روسيا الدولية، أو ما يعادل أكثر من 300 مليار دولار، بعدما أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي.

وتريد كييف استخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة في المساعدة في إعادة بناء الدولة وهو أمر يريد الكثيرون في الدول الغربية حدوثه لكن تعرقله تساؤلات قانونية والعواقب المحتملة لتلك الخطوة في المستقبل.

وقال ممثل روسيا للمناخ روسلان إدلجريف على المنصة الرئيسية لكوب28 في دبي“مستعدون أن نعلن أن روسيا تبحث المساهمة الطوعية لتمويل صندوق الخسائر والأضرار من احتياطيات الذهب الوطنية المجمدة والتي تحتجزها منظمات دولية”.

وأضاف“إنها خطوة فرضتها الحاجة لتضييق الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة”.

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