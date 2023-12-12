وزير الرى: زيادة الإعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شارك الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة“الترابط بين المياه والغذاء والطاقة” والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ولكن عند وصول هذا المورد للحد الأقصى من الإستخدام ، فإنه يصبح من الضرورى زيادة الإعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء ، خاصة مع قدرة العديد من المحاصيل على التكيف مع درجات مختلفة من الملوحة .

موضوعاتمدير عام COP28: تخصيص 1.7 مليار دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي “COP28”: حشد أكثر من 2.6 مليار دولار لتمويل برامج الطبيعة والتنوع البيولوجي والمناخ مؤسسة التمويل الدولية: استثماراتنا في مجال المناخ بلغت نحو 43.7 مليار دولار

وأضاف أنه ليس علينا فقط تحديد أفضل المحاصيل التي يتم زراعتها على المياه المحلاة ولكن أيضاً تحديد أفضل التقنيات التي يتم إستخدامها لتحلية المياه لإنتاج الغذاء ، فعلى الرغم من إهتمام البعض بالعائد الإقتصادى المرتفع لبعض المحاصيل إلا أن إختيار التقنيات الملائمة للإستفادة من المياه المحلاة إعتماداً على البصمة المائية للمحاصيل يحقق أعلى إنتاجية محصولية بإستخدام نفس وحدة المياه .

وأشار لدور القطاع الخاص في جعل تحلية المياه ذي جدوى إقتصادية في المستقبل ، مع أهمية التوسع في الدراسات الخاصة بالتحلية بهدف تقليل تكلفة عملية التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية لإنتاج الغذاء ، خاصة مع التراجع المستمر في تكلفة الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة والتي تمثل حوالى نصف تكلفة التحلية ، بالتزامن مع العمل على تقليل تكلفة الأغشية وغيرها من المكونات الداخلة في عملية التحلية ، وهو ما يجب التركيز عليه خلال مؤتمر المناخ الحالى COP28 ومؤتمرات المناخ اللاحقة .

وأكد على أهمية التعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بشكل إقتصادى لما تحتويه هذه المياه من عناصر هامة أو إستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .