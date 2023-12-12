توقعات بتعافى سريع لمؤشر البورصة الرئيسي للصعود قبل نهاية 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) لطفى: جنى الأرباح لن يعوق استمرار الصعود نحو القمم التاريخية مجددًا
توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يتحول أداء مؤشر السوق الرئيسى، نحو الصعود خلال جلسات نهاية العام الجارى، بعد انتهاء عمليات جنى الأرباح التى أثرت على أداء المؤشرات تحديدًا خلال الأسبوع الماضى، بعد أن حقق مؤشر EGX30 صعودًا قويًا منذ بداية العام تخطى معدل 70%.
وأغلقت البورصة المصرية الأسبوع الماضى، بتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.20% إلى مستوى 24686 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.22% ، إلى مستوى 5286.5 نقطة.
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وتراجعت مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 0.14% ليكون عند مستوى 29614 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا 0.47% عند مستوى 7682 نقطة.
رجح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، أن يستكمل المؤشر الرئيسى صعوده قبل نهاية العام ليختبر مستويات 25000 نقطة و26000 نقطة.
وأوضح أن عمليات التصحيح الهابط نتجت عن جنى المستثمرين للأرباح، واجهت قوى شرائية كبيرة والتى استطاعت تجاوز الظروف الإقليمية والأخبار السلبية بالدول المجاورة، وتخطت المؤشرات المستويات التاريخية لها لتخترق قمم جديدة، متوقعًأ أن يصل المؤشر الرئيسى مستوى 35000 نقطة بنهاية العام المقبل.
فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 23.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 8.3 مليار سهم، بتنفيذ 689 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 23 مليار جنيه وكمية تداولات 7 مليار سهم، عبر 740.9 ألف عملية، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 0.75% إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه. أبوغنيمة: القوة الشرائية تدعم اختراق المؤشر الرئيسى لمستوى 27 ألف نقطة
وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، أن يتخطى EGX30 مستوى المقاومة 25300 نقطة، مشيرًا إلى أنه فى حالة اختراق المؤشر بأحجام تداول كبيرة وتحسن واضح فى مؤشرات صحة وجودة السوق سنشهد موجة شرائية جديدة تخترق مستوى مقاومة عند 25950 نقطة، والذى سيدفع المؤشر لمستويات تاريخية جديدة عند 27000 نقطة.
ذكر أن أسهم المؤشر الرئيسى شهدت ضغوط بيعية خلال تداولات الأسبوع الماضى أدت إلى وصوله لمستوى 24500 نقطة قرب مستويات الدعم، ثم ارتد المؤشر ليستقر مرة أخرى عند 24686 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع.
ورجح، أن يختبر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستوى 5530 مقاومة أول، وصولًا لمستوى 5750 نقطة مقاومة ثانٍ، والتى ستكون اختبار حقيقى للقوى الشرائية قصيرة الأجل وفى حالة تخطى المستوى الثانى سيتحرك المؤشر لمستهدف عام عند منطقة 6000 نقطة قبل نهاية العام.
وأضاف أن أداء المؤشر يعكس تدفقًا كبيرًا للسيولة على الأسهم المكونة له مقارنة بأسهم المؤشر الرئيسى، لكن من الطبيعى بعد وتيرة الصعود خلال الفترة الأخيرة أن يحدث حالة من جنى الأرباح والذى أدى بدوره لتراجع المؤشر عند مستوى 5200 نقطة لكنه ارتد عند عند 5286 نقطة قبل ختام الخميس.
وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 6.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 51.5 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 7.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 9.65% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 90.35% من التعاملات.
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