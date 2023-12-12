توقعات بتعافى سريع لمؤشر البورصة الرئيسي للصعود قبل نهاية 2023 - جريدة البورصة

توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يتحول أداء مؤشر السوق الرئيسى، نحو الصعود خلال جلسات نهاية العام الجارى، بعد انتهاء عمليات جنى الأرباح التى أثرت على أداء المؤشرات تحديدًا خلال الأسبوع الماضى، بعد أن حقق مؤشر EGX30 صعودًا قويًا منذ بداية العام تخطى معدل 70%.

وأغلقت البورصة المصرية الأسبوع الماضى، بتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.20% إلى مستوى 24686 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.22% ، إلى مستوى 5286.5 نقطة.

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وتراجعت مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 0.14% ليكون عند مستوى 29614 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا 0.47% عند مستوى 7682 نقطة.

رجح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، أن يستكمل المؤشر الرئيسى صعوده قبل نهاية العام ليختبر مستويات 25000 نقطة و26000 نقطة.

وأوضح أن عمليات التصحيح الهابط نتجت عن جنى المستثمرين للأرباح، واجهت قوى شرائية كبيرة والتى استطاعت تجاوز الظروف الإقليمية والأخبار السلبية بالدول المجاورة، وتخطت المؤشرات المستويات التاريخية لها لتخترق قمم جديدة، متوقعًأ أن يصل المؤشر الرئيسى مستوى 35000 نقطة بنهاية العام المقبل.

فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 23.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 8.3 مليار سهم، بتنفيذ 689 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 23 مليار جنيه وكمية تداولات 7 مليار سهم، عبر 740.9 ألف عملية، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 0.75% إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه.

وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، أن يتخطى EGX30 مستوى المقاومة 25300 نقطة، مشيرًا إلى أنه فى حالة اختراق المؤشر بأحجام تداول كبيرة وتحسن واضح فى مؤشرات صحة وجودة السوق سنشهد موجة شرائية جديدة تخترق مستوى مقاومة عند 25950 نقطة، والذى سيدفع المؤشر لمستويات تاريخية جديدة عند 27000 نقطة.

ذكر أن أسهم المؤشر الرئيسى شهدت ضغوط بيعية خلال تداولات الأسبوع الماضى أدت إلى وصوله لمستوى 24500 نقطة قرب مستويات الدعم، ثم ارتد المؤشر ليستقر مرة أخرى عند 24686 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع.

ورجح، أن يختبر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستوى 5530 مقاومة أول، وصولًا لمستوى 5750 نقطة مقاومة ثانٍ، والتى ستكون اختبار حقيقى للقوى الشرائية قصيرة الأجل وفى حالة تخطى المستوى الثانى سيتحرك المؤشر لمستهدف عام عند منطقة 6000 نقطة قبل نهاية العام.

وأضاف أن أداء المؤشر يعكس تدفقًا كبيرًا للسيولة على الأسهم المكونة له مقارنة بأسهم المؤشر الرئيسى، لكن من الطبيعى بعد وتيرة الصعود خلال الفترة الأخيرة أن يحدث حالة من جنى الأرباح والذى أدى بدوره لتراجع المؤشر عند مستوى 5200 نقطة لكنه ارتد عند عند 5286 نقطة قبل ختام الخميس.

وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 6.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 51.5 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 7.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 9.65% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 90.35% من التعاملات.



