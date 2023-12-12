تدفقات مالية لـ((أسكوم)) تدعم استقرار الأداء - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أدت أخبار تخارج شركة“إيه بي إم إنفستنج هولدنج بي في آي – APM Investment Holdings BVI، التابعة لشركة أسيك للتعدين“أسكوم”، من حصتها البالغة 35% بمشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب فى إثيوبيا إلى شركة كندية، إلى قفزات لسهم“أسكوم” منذ نهاية نوفمبر الماضى.

استحوذ السهم على 5.1% من قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، ليكون ثالث أكبر أسهم السوق الرئيسى من حيث قيم التداولات، بواقع 1.1 مليار جنيه، صاعدًا 8.8% لمستوى 57.25 جنيه.

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كما ذكر إفصاح للشركة أنه تم تقييم الحصة المباعة بقيمة 90 مليون دولار، ستحصل عليها الشركة على 3 أقساط خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2027.

وتسبب ذلك فى توقعات لدى المتعاملين بضمان دخل بالعملات الأجنبية مقابل هذا التخارج فقط، خلال الفترة المقبلة، ما يضمن استقرارًا ماليًا فى تدفقات السيولة الأجنبية ويدعم أداء الشركة الأم“أسكوم”.

حققت شركة أسكوم صافى ربح بلغ 42.86 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 49.75 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.

فيما ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 934.98 مليون جنيه، مقابل 641.21 مليون جنيه فى النصف المقارن من 2022.