Tuesday, 12 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدفقات مالية لـ((أسكوم)) تدعم استقرار الأداء - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أدت أخبار تخارج شركة“إيه بي إم إنفستنج هولدنج بي في آي – APM Investment Holdings BVI، التابعة لشركة أسيك للتعدين“أسكوم”، من حصتها البالغة 35% بمشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب فى إثيوبيا إلى شركة كندية، إلى قفزات لسهم“أسكوم” منذ نهاية نوفمبر الماضى.

استحوذ السهم على 5.1% من قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، ليكون ثالث أكبر أسهم السوق الرئيسى من حيث قيم التداولات، بواقع 1.1 مليار جنيه، صاعدًا 8.8% لمستوى 57.25 جنيه.

موضوعات متعلقة لماذا أرجأت الحكومة صفقة بيع ((وطنية)) عدة أسابيع؟ هل حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قممًا تاريخية بالدولار؟ توقعات بتعافى سريع لمؤشر البورصة الرئيسي للصعود قبل نهاية 2023

كما ذكر إفصاح للشركة أنه تم تقييم الحصة المباعة بقيمة 90 مليون دولار، ستحصل عليها الشركة على 3 أقساط خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2027.

وتسبب ذلك فى توقعات لدى المتعاملين بضمان دخل بالعملات الأجنبية مقابل هذا التخارج فقط، خلال الفترة المقبلة، ما يضمن استقرارًا ماليًا فى تدفقات السيولة الأجنبية ويدعم أداء الشركة الأم“أسكوم”.

حققت شركة أسكوم صافى ربح بلغ 42.86 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 49.75 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.

فيما ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 934.98 مليون جنيه، مقابل 641.21 مليون جنيه فى النصف المقارن من 2022.

MENAFN12122023000202011048ID1107579683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث