تدفقات مالية لـ((أسكوم)) تدعم استقرار الأداء - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أدت أخبار تخارج شركة“إيه بي إم إنفستنج هولدنج بي في آي – APM Investment Holdings BVI، التابعة لشركة أسيك للتعدين“أسكوم”، من حصتها البالغة 35% بمشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب فى إثيوبيا إلى شركة كندية، إلى قفزات لسهم“أسكوم” منذ نهاية نوفمبر الماضى.
استحوذ السهم على 5.1% من قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، ليكون ثالث أكبر أسهم السوق الرئيسى من حيث قيم التداولات، بواقع 1.1 مليار جنيه، صاعدًا 8.8% لمستوى 57.25 جنيه.
موضوعات متعلقة
لماذا أرجأت الحكومة صفقة بيع ((وطنية)) عدة أسابيع؟ هل حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قممًا تاريخية بالدولار؟ توقعات بتعافى سريع لمؤشر البورصة الرئيسي للصعود قبل نهاية 2023
كما ذكر إفصاح للشركة أنه تم تقييم الحصة المباعة بقيمة 90 مليون دولار، ستحصل عليها الشركة على 3 أقساط خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2027.
وتسبب ذلك فى توقعات لدى المتعاملين بضمان دخل بالعملات الأجنبية مقابل هذا التخارج فقط، خلال الفترة المقبلة، ما يضمن استقرارًا ماليًا فى تدفقات السيولة الأجنبية ويدعم أداء الشركة الأم“أسكوم”.
حققت شركة أسكوم صافى ربح بلغ 42.86 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 49.75 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.
فيما ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 934.98 مليون جنيه، مقابل 641.21 مليون جنيه فى النصف المقارن من 2022.
MENAFN12122023000202011048ID1107579683
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.