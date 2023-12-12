((اتحاد المستثمرين)) يشارك فى إعمار ((درنة)) الليبية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد عدد من الشركات المصرية العاملة فى قطاع المقاولات أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين للمشاركة فى مؤتمر بليبيا لإعادة إعمار مدينة درنة التى دمرتها الفيضانات سبتمبر الماضى.

قال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، إن الشركات ستساهم فى إعادة تطوير البنية التحتية التى تضررت من الفيضانات، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات سكنية بذات المنطقة.

موضوعات((الاستثمار القومى)) يعتزم التخارج من مساهماته بـ((مصر للأسمنت-قنا)) ((الصناعات المعدنية)) تدعو 1700 شركة لتوفيق أوضاعها البيئية ((المصرى الصينى)) يسعى للحصول على إعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى الصين

أضاف لـ ((البورصة))، أن المؤتمر الذى تعتزم المشاركة فيه الشهر المقبل هو الثانى بعد المؤتمر الذى شارك أكثر من 70 ممثلًا عن شركات دولية وعربية منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والإمارات نوفمبر الماضى.

أوضح، أن الاتفاق مع الجانب الليبى على إعادة إعمار المناطق المتضررة من السيول جاء بهدف إتاحة فرصة لشركات المقاولات المصرية وإيجاد أسواق بديلة للمنتجات المصرية أبرزها مواد البناء.

لفت إلى أن منظمات الأعمال تسعى خلال الفترة الحالية إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأفريقى والعربي لزيادة الحصيلة التصديرية المتدفقة على مصر.

أضاف حفيلة أن تقليل فاتورة الاستيراد سيقلل مجموعة من الضغوطات الاقتصادية والحوافز تساعد على جذب المستثمرين ولكن الأهم هو وجود خريطة صناعية تتناسب مع كل محافظة في مصر.

كتبت – تقى أيمن