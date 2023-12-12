السويدى للتعليم تعتزم افتتاح فرع جديد لجامعات المعرفة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة”السويدى للتعليم”، إفتتاح فرع جديد لجامعات المعرفة الدولية، غرب القاهرة الكبرى فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، ليكون ثانى فروعها بعد المقام حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أحمد السويدي، رئيس ومؤسس“السويدي للتعليم”، فى إطار تخرج أول دفعة لجامعة“كوفنترى”، إحدى جامعات المعرفة الدولية، إن مرحلة ما بعد التخرج تمثل نقطة تحول لخريجينا بينما يدخلون سوق العمل، أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأن يصبحوا قادة الغد، وأنا لدي يقين كبير في إمكاناتهم كمساهمين قيمين في سوق العمل العالمى”.

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وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة، أول حفل تخرج لطلاب فرع جامعة“كوفنترى” في مصر، بالتعاون مع جامعة“كوفنترى” العالمية، والتى يقبع الفرع الرئيسى لها فى بيريطانيا.

وأضاف إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم، إن هذه لحظة فخر لنا جميعاً بينما نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من فرع جامعة كوفنتري في جامعات المعرفة في مصر، ويدل هذا الإنجاز على نجاح تعاوننا مع جامعة كوفنتري والعمل الجاد لطلابنا. إنهم يتخرجون وهم مستعدون لسوق العمل ومتمتعون بأعلى القدرات التنافسية العالمية، وإنها شهادة على التزامنا الجماعي بالتميز والمستقبل الواعد

ضمت الدفعة الأولى لخريجي جامعة كوفنتري في مصر 300 طالباً وطالبة، ليصبحوا أول دفعة تحصل على شهاداتها من فرع جامعة كوفنتري بمؤسسة جامعات المعرفة، وهو مشروع تم تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة“السويدي اديوكيشن” للخدمات التعليمية، وهي إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في مبادرات التعليم العالي في مصر.

وتم وضع المواد العلمية بالتنسيق بين“جامعات المعرفة” وجامعة“كوفنترى”، لتقديم التخصصات الدراسية لشهادات البكالوريوس في كليات الهندسة، والحوسبة، والتصميم، والإعلام في السنة الاولي، وإضافة برامج كليات ادارة الاعمال وعلم النفس في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة تم اضافة 8 برامج بكليات إدارة الاعمال والتصميم الإعلامي.