السويدى للتعليم تعتزم افتتاح فرع جديد لجامعات المعرفة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة”السويدى للتعليم”، إفتتاح فرع جديد لجامعات المعرفة الدولية، غرب القاهرة الكبرى فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، ليكون ثانى فروعها بعد المقام حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال أحمد السويدي، رئيس ومؤسس“السويدي للتعليم”، فى إطار تخرج أول دفعة لجامعة“كوفنترى”، إحدى جامعات المعرفة الدولية، إن مرحلة ما بعد التخرج تمثل نقطة تحول لخريجينا بينما يدخلون سوق العمل، أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأن يصبحوا قادة الغد، وأنا لدي يقين كبير في إمكاناتهم كمساهمين قيمين في سوق العمل العالمى”.
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وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة، أول حفل تخرج لطلاب فرع جامعة“كوفنترى” في مصر، بالتعاون مع جامعة“كوفنترى” العالمية، والتى يقبع الفرع الرئيسى لها فى بيريطانيا.
وأضاف إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم، إن هذه لحظة فخر لنا جميعاً بينما نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من فرع جامعة كوفنتري في جامعات المعرفة في مصر، ويدل هذا الإنجاز على نجاح تعاوننا مع جامعة كوفنتري والعمل الجاد لطلابنا. إنهم يتخرجون وهم مستعدون لسوق العمل ومتمتعون بأعلى القدرات التنافسية العالمية، وإنها شهادة على التزامنا الجماعي بالتميز والمستقبل الواعد
ضمت الدفعة الأولى لخريجي جامعة كوفنتري في مصر 300 طالباً وطالبة، ليصبحوا أول دفعة تحصل على شهاداتها من فرع جامعة كوفنتري بمؤسسة جامعات المعرفة، وهو مشروع تم تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة“السويدي اديوكيشن” للخدمات التعليمية، وهي إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في مبادرات التعليم العالي في مصر.
وتم وضع المواد العلمية بالتنسيق بين“جامعات المعرفة” وجامعة“كوفنترى”، لتقديم التخصصات الدراسية لشهادات البكالوريوس في كليات الهندسة، والحوسبة، والتصميم، والإعلام في السنة الاولي، وإضافة برامج كليات ادارة الاعمال وعلم النفس في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة تم اضافة 8 برامج بكليات إدارة الاعمال والتصميم الإعلامي.
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