هل حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قممًا تاريخية بالدولار؟ - جريدة البورصة

سجلت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية من بداية العام الجاري لتختبر قمم تاريخية لم تلمسها من قبل وصولا لأعلى قمة لها عند 25 ألف نقطة مسجلة نسبة صعود بلغت 69.2% منذ بداية العام الجاري.

ورصدت جريدة((البورصة)) تطورات أداء المؤشر الرئيسي للبورصة بالجنيه والدولار منذ نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2023 بمعدل شهري، للوقوف على حقيقة القمم التاريخية إذا ما تم ترجمتها بالدولار، وكذلك تطور قيم التداول ورأس المال السوقي خلال الفترة.

موضوعاتلماذا أرجأت الحكومة صفقة بيع ((وطنية)) عدة أسابيع؟ تدفقات مالية لـ((أسكوم)) تدعم استقرار الأداء توقعات بتعافى سريع لمؤشر البورصة الرئيسي للصعود قبل نهاية 2023

ورصد المسح أن المؤشر الرئيسي بالدولار لم يحقق قمم تاريخية وأن أعلى قمة له خلال فترة الرصد كانت في أكتوبر 2019 وصل إلى 3.026 نقطة فيما سجل رأس المال السوقي أعلى قيمة له في نوفمبر الماضي ليصل إلى 37 مليار دولار خلال فترة المسح، ويرى متعاملو السوق أن تلك القمم إذا تم ترجمتها بالدولار لن تكون قمم خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال فترة المسح لأكثر من 5 مرات.

وذكر عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن الارتفاعات الأخيرة للبورصة المصرية هى ارتفاعات مؤجلة للحاق بباقى الأسواق الناشئة والمبتدئة التى شهدت موجة صعود.

وأضاف الألفى، أن أسهم أبوقير وموبكو والشرقية للدخان وطلعت مصطفى شهدت ارتفاعات قوية دفعت المؤشر إلى 20 ألف نقطة، ثم تولى التجاري الدولى دفة القيادة إلى 25 ألف نقطة.

وأوضح الالفى أنه بالنظر لتلك النقاط التاريخية إذا تم ترجمتها بالدولار وفقًا لسعر الصرف الرسمي من قبل البنك المركزي ستجده أقل بنحو 20% تحت القمة التاريخية، مما يعنى احتمالية صعود بنفس النسبة.

ويرى أن قطاع البنوك مازال أمامه فرصة للنمو خاصة حال ارتفاع أسعار الفائدة، وشركات القطاع العقاري، وكذلك قطاع السياحة المدر للعملة الأجنبية.

وتعاني مصر من شح في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى لخفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، ودفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.

وقال محمد عياد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي شركة برايم القابضة، أن تحريك سعر الصرف أثر بشكل قوى على صعود البورصة موضحا أن الارتفاع لم يكن بتلك القوة لولا انخفاض سعر الجنيه، نظرًا لإعادة تقييم الأصول التابعة للشركات، وما زالت أسعار الأسهم وقيمة الشركات منخفضة عن مستوياتها الحقيقية رغم صعود البورصة القوى لتلك المستويات التاريخية الحالية.

وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إنه حال ترجمة قمم المؤشر الرئيسى بالدولار فلن نجد قمم تاريخية، ولكن البورصة مازال أمامها فرص واعدة للنمو على مستوى القطاعات المختلفة، وأنه بالتحويل إلى الدولار سنجد أن القيم السوقية للأسهم المتداولة لم تصل إلى القيمة العادلة للشركات، حيث لا تعكس الأسعار بدرجة كبيرة قيمة أصول الشركات نتيجة لارتفاع سعر الصرف.

وأوصى بالقطاعات التى توجد بها فرص تصديرية، والقطاعات المرتبطة بالعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، موضًحا أن القطاعات الدفاعية مثل التعليم والصحة ، ومواد البناء كلها مازالت دفاعية في الأزمات، ولم تلق صعودًا بدرجة كبيرة.

ورصد المسح أكبر قيم تداول تم تحقيقها بالدولار خلال شهر نوفبر الماضي ليصل إلى 2.3 مليار دولار قيم تداولات خلال الشهر.

وأشار محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث فى شركة“أسطول لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الثلاثنيى لم يحقق قمما تاريخية جديدة بالدولار، إلا أن ذلك لا ينفى أنه مازال فى اتجاه صاعد، سواء على مستوى الجنيه أو الدولار.

وتابع أن بعض الأسهم مازالت تمتلك العديد من فرص النمو، وسط معدلات التضخم المرتفعة، ونتائج الأعمال الإيجابية للشركات، وأن القيم العادلة للأسهم فى حالة تغير مستمر تبعا لنتائج أعمال الشركات وربحيتها، وبعض الأسهم لم تصل إلى قيمتها العادلة المقدرة حاليا.

وأوصى بالاتجاه إلى القطاعات الدفاعية، حيث أن العديد من أسهم هذا القطاع يتم التداول عليها بأقل من قيمتها العادلة، بالإضافة إلى قطاع العقارات الذى أمامه العديد من فرص النمو وأيضا تتداول أسهمه بأقل من قيمتها العادلة.

وتابع أن المزيد من الارتفاع فى أسعار الفائدة، سيؤثر على سوق المال بشكل سلبى، حسب التقديرات التقليدية بأن المستثمرين سيفضلون الاتجاه إلى قنوات استثمار مضمونة.

ورجح المتعاملون في السوق استمرار الصعود خاصة في ظل توقعات تحرك في سعر صرف الجنيه أم الدولار خلال الفترة المقبلة مما يزيد من توقعات صعود السوق.

وأغلقت البورصة المصرية الأسبوع الماضى، بتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.20% إلى مستوى 24686 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.22% ، إلى مستوى 5286.5 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 0.14% ليكون عند مستوى 29614 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا 0.47% عند مستوى 7682 نقطة.

وأشار تقرير السوق والاستراتيجية الصادر عن المشرق كابيتال إلى تخلف أداء أسهم الأسواق الناشئة عنه في الأسواق المتقدمة بشكل كبير وفي تفاوت واضح.