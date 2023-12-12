الإمارات تدعم قطاع الصحة في إفريقيا بـ 200 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة الإماراتي، تقديم بلاده منحة مالية جديدة في مجال الصحة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة“الاستثمار في الصحة لليوم والغد”، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المنعقد حاليا في مدينة إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وتسهم استثمارات الإمارات في بناء أنظمة صحية أقوى وتتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التغير المناخي ولتقديم الخدمات الصحية المميزة للشباب في القارة، حيث يعزز هذا الدعم إمكانيات شباب أفريقيا لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان – في كلمة رئيسية خلال الفعالية – إن الاستثمار في الشباب سيطلق إمكانيات الملايين في قارة إفريقيا وسيضمن لهم مستقبلا مزدهرا، حيث يشكل الأشخاص دون الخامسة والعشرين عاماً ما يزيد على 60% من النسبة السكانية في إفريقيا.

ويعتمد مستقبل القارة على الخدمات الصحية والتعليمية النوعية وتعلم المهارات التي يتلقاها الشباب“.

وتعكس هذه المبادرة تقدير الإمارات للأهمية والضرورة الملحة للاستثمار في صحة شباب أفريقيا من أجل تعزيز فرص الازدهار والنماء، وضمن الشراكة الدائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية والتزامها بدعم جهود دول القارة في تحقيق التنمية المستدامة.

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