مدير عام COP28: تخصيص 1.7 مليار دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ COP28 أن رئاسة مؤتمر الأطراف وشركاءها قدمت سلسلة من المبادرات الجديدة والطموحة المتعلقة بالطبيعة خلال القمة العالمية للعمل المناخي مع تخصيص مبلغ أولي قدره 1.7 مليار دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي في وقت واحد.

وقال السويدي – خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في المنطقة الزرقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) –“اليوم نحول اهتمامنا إلى الطبيعة، ونحشد العمل من جانب الحكومات والجهات الفاعلة غير التابعة لدول بعينها لحماية واستعادة النظم البيئية من التلال إلى الشعاب المرجانية”.

موضوعاتوزير الرى: زيادة الإعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء “COP28”: حشد أكثر من 2.6 مليار دولار لتمويل برامج الطبيعة والتنوع البيولوجي والمناخ مؤسسة التمويل الدولية: استثماراتنا في مجال المناخ بلغت نحو 43.7 مليار دولار

وأضاف أن الإمارات تفتخر بتراثها في العمل المناخي القائم على الطبيعة عبر أنظمتنا البيئية الصحراوية والجبلية والساحلية والبحرية.. مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يدرك أن تحدي المناخ وتحدي الطبيعة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

وتابع“في جميع أنحاء العالم، يتم فقدان الطبيعة بمعدل غير مسبوق. وذلك يشكل خطرا مباشرا على المجتمعات البشرية وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من القدرة على التكيف مع المناخ”.

وأشار إلى إعلان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ“COP28” عن شراكة لمدة عامين لحشد موارد جديدة ودعم“سياسي” للطبيعة على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ“COP30” في بيليم.. والطموحات لا تتوقف هنا.

وأعرب عن تطلعاته بالخروج بالتزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهدافنا المتعلقة بالطبيعة والمناخ فضلاً عن اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل الغابات وأشجار المانغروف والمواقع الطبيعية والتوسع السريع في رأس المال المختلط للطبيعة.

وأضاف أن أشجار القرم تحظى بمكانة خاصة بالنسبة للإمارات كونها تحمي أراضيها الساحلية من التآكل وتكون بمثابة موائل مهمة للأسماك والطيور المهاجرة. كما أنها تمتص الكربون وهو حل قائم على الطبيعة لعزل الكربون على نطاق واسع أيضًا.

وأشار إلى أنه في العام الماضي أعلنت دولة الإمارات التعاون مع إندونيسيا ضمن تحالف أشجار القرم الذي يسعى إلى توسيع نطاق عملية الحفاظ على النظم البيئية لأشجار المانجروف وتسريعها وترميمها لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) استضاف اجتماعاً وزارياً بشأن أشجار المانغروف حيث عقدت مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية اجتماعاً مع الدول المضيفة لأشجار المانغروف لتقييم وتحديث التقدم العالمي لتحقيق استعادة أشجار المانغروف وحمايتها لـ 15 مليون هكتار بحلول عام 2030.

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