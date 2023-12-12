جمعيات المستثمرين تضع أجندة عملها خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((رضا)):15 % زيادة تصديرية مستهدفة لمصانع العاشر من رمضان
تتطلع جمعيات المستثمرين إلى زيادة صادرات المصانع وتعميق التصنيع المحلى وحل أزمة الدولار مع بداية العام المقبل.
قال عبد الله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن أبرز التحديات الرئيسية التى عرقلت عمل المستثمرين على مدار عام 2023 هو تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم الوصول لآلية تحدد القيمة العادلة للعملة ما أثر سلبيًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن أزمة الدولار نتج عنها تراجع الصادرات المصرية لعدم القدرة على توفير مواد خام لازمة للعملية الإنتاجية، مؤكدًا أن استمرار الأزمة سيؤثر على حجم الصادرات المستهدفة فى مختلف القطاعات خلال 2024.
طالب بضرورة تفعيل نظام الضريبية الموحدة ووضع مزيد من الحوافز والإجراءات الميسرة للصناع والمستثمرين، لافتًا إلى أن الجمعية تسعى وفق استراتيجيتها الجديدة إلى حل أزمة المصانع المتعثرة بمنطقة بلبيس الصناعية.
وأجرت جمعية مستثمرى بلبيس حصرًا قبل فترة بأعداد المصانع المتعثرة فى المدينة، وتبين أن عددها يصل إلى 20 مصنعًا ويرجع أسباب التعثر إلى أسباب مالية تتمثل فى تراكم المديونيات.
كما تسعى الجمعية إلى تنفيذ بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق الأفريقية والعربية مع بداية العام المقبل.
قال أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية وضعت خطة لزيادة صادرات المصانع بنسب تتراوح بين 10و15% بنهاية العام المقبل، من خلال الاعتماد على مستلزمات إنتاج محلية.
أشار إلى أن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج فى الجمارك وتدبير عملة أجنبية للمستوردين على رأس أجندة عملها خلال 2024.
قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الجمعية طالبت بتفعيل نظام الشباك الواحد ومنح الشركات المتعثرة مهلة لسداد القروض، بالإضافة إلى تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى. ((الأباصيرى)): الإفراج عن مستلزمات الإنتاج فى مقدمة عمل ((مستثمرى 15 مايو))
تابع: أن الجمعية ستتعاون مع الحكومة مع بداية العام المقبل لمساعدة المصانع والشركات فى تسويق إنتاجهم فى الأسواق التصديرية والمحلية.
قال عبد الغنى الأباصيرى رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الحكومة اهتمت بتطوير وتنمية القطاعات الصناعية ولكن أكثر ما يحتاجه المصنع فى الوقت الحالى هو وضع تسعيرة عادلة للدولار وتدبيره للصناع.
أضاف لـ ((البورصة))، أن تراجع استيراد مستلزمات الإنتاج عطلت عدد كبير من المصانع عن العمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى وتطبيق نظام العقوبات المشددة من منظومة الضرائب.
ذكر أن الجمعية ستدعوا إلى تثبيت التشريعات الاقتصادية لفترة زمنية طويلة وتحسين جودة كفاءة مؤسسات الأعمال التى تميل أنظمتها إلى التعقيد، وتباطؤ وجود خدمات حكومية رقمية والكترونية فى جميع المجالات.
أوضح أن الجمعية تستهدف زيادة صادرات مصانع المدينة بمنتجات تنافس منطقة شرق آسيا وبنجلاديش وباكستان والهند فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الجمعية أعدت مذكرات تتضمن حلولا تهدف لتنمية المصانع وزيادة نسب الاستثمارات المحلية المتدفقة إلى المحافظة ..لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الجمعية طالبت بتوحيد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية، وخفض الفوائد على القروض البنكية وإصلاح وهيكلة البنية التحتية ووضع حوافز ميسرة للمستثمرين وتخفيف الإجراءات.
وأشار، إلى أن تخفيض أسعار إيجار المجمعات الصناعية الجاهزة والتمليك وعدم السماح بتخصيص أراض مجانية أو بمقابل رمزى للصناع أحد أبرز تحديات المستثمرين .
كتبت_ تقى أيمن
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