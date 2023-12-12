جمعيات المستثمرين تضع أجندة عملها خلال 2024

تتطلع جمعيات المستثمرين إلى زيادة صادرات المصانع وتعميق التصنيع المحلى وحل أزمة الدولار مع بداية العام المقبل.

قال عبد الله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن أبرز التحديات الرئيسية التى عرقلت عمل المستثمرين على مدار عام 2023 هو تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم الوصول لآلية تحدد القيمة العادلة للعملة ما أثر سلبيًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن أزمة الدولار نتج عنها تراجع الصادرات المصرية لعدم القدرة على توفير مواد خام لازمة للعملية الإنتاجية، مؤكدًا أن استمرار الأزمة سيؤثر على حجم الصادرات المستهدفة فى مختلف القطاعات خلال 2024.

طالب بضرورة تفعيل نظام الضريبية الموحدة ووضع مزيد من الحوافز والإجراءات الميسرة للصناع والمستثمرين، لافتًا إلى أن الجمعية تسعى وفق استراتيجيتها الجديدة إلى حل أزمة المصانع المتعثرة بمنطقة بلبيس الصناعية.

وأجرت جمعية مستثمرى بلبيس حصرًا قبل فترة بأعداد المصانع المتعثرة فى المدينة، وتبين أن عددها يصل إلى 20 مصنعًا ويرجع أسباب التعثر إلى أسباب مالية تتمثل فى تراكم المديونيات.

كما تسعى الجمعية إلى تنفيذ بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق الأفريقية والعربية مع بداية العام المقبل.

قال أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية وضعت خطة لزيادة صادرات المصانع بنسب تتراوح بين 10و15% بنهاية العام المقبل، من خلال الاعتماد على مستلزمات إنتاج محلية.

أشار إلى أن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج فى الجمارك وتدبير عملة أجنبية للمستوردين على رأس أجندة عملها خلال 2024.

قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الجمعية طالبت بتفعيل نظام الشباك الواحد ومنح الشركات المتعثرة مهلة لسداد القروض، بالإضافة إلى تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

تابع: أن الجمعية ستتعاون مع الحكومة مع بداية العام المقبل لمساعدة المصانع والشركات فى تسويق إنتاجهم فى الأسواق التصديرية والمحلية.

قال عبد الغنى الأباصيرى رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الحكومة اهتمت بتطوير وتنمية القطاعات الصناعية ولكن أكثر ما يحتاجه المصنع فى الوقت الحالى هو وضع تسعيرة عادلة للدولار وتدبيره للصناع.

أضاف لـ ((البورصة))، أن تراجع استيراد مستلزمات الإنتاج عطلت عدد كبير من المصانع عن العمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى وتطبيق نظام العقوبات المشددة من منظومة الضرائب.

ذكر أن الجمعية ستدعوا إلى تثبيت التشريعات الاقتصادية لفترة زمنية طويلة وتحسين جودة كفاءة مؤسسات الأعمال التى تميل أنظمتها إلى التعقيد، وتباطؤ وجود خدمات حكومية رقمية والكترونية فى جميع المجالات.

أوضح أن الجمعية تستهدف زيادة صادرات مصانع المدينة بمنتجات تنافس منطقة شرق آسيا وبنجلاديش وباكستان والهند فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الجمعية أعدت مذكرات تتضمن حلولا تهدف لتنمية المصانع وزيادة نسب الاستثمارات المحلية المتدفقة إلى المحافظة ..لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الجمعية طالبت بتوحيد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية، وخفض الفوائد على القروض البنكية وإصلاح وهيكلة البنية التحتية ووضع حوافز ميسرة للمستثمرين وتخفيف الإجراءات.

وأشار، إلى أن تخفيض أسعار إيجار المجمعات الصناعية الجاهزة والتمليك وعدم السماح بتخصيص أراض مجانية أو بمقابل رمزى للصناع أحد أبرز تحديات المستثمرين .

كتبت_ تقى أيمن