الحكومة تجتمع مع المستثمرين شهريًا لتحسين مناخ الاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد جنيدى عضو مجلس إدارة المجلس المصرى السعودى، إن مجلس الوزراء تواصل مع شريحة كبيرة من المستثمرين فى قطاعات مختلفة للمساهمة فى تقديم حلول لبعض التحديات الحالية لزيادة معدلات الاستثمار.

أضاف جنيدى لـ”البورصة”، أن المستثمرين سيجتمعون مع الوزراء شهريًا ويمثلون قطاعات مختلفة لمناقشة جميع الملفات المطروحة على الساحة حاليًا أبرزها أزمة الدولار ودعم الصادرات وترشيد الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية.

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لفت إلى أن الحكومة تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص فى إعداد القوانين وطرح حلول للقضايا التى تؤرق الصناعة والاستثمار، بالتزامن مع صدور سياسة وثيقة ملكية الدولة.

ذكر أن مجتمع الأعمال يتعامل مع أزمة الدولار أنها مؤقته فى ظل التحديات التى طرأت على منطقة الشرق الأوسط، لكن سرعة البحث عن سبل جديدة لتعزيز التدفقات الدولارية إلى مصر يعجل بحل أزمة الخامات والبضائع المحتجزة فى الموانئ.

نوه إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية منظمات الأعمال ساعد على تقريب المسافات المتباعدة بين الحكومة والمستثمرين، ولاحظنا ذلك بعد صدور الـ 22 قرارًا لتنشيط عجلة الاستثمار، وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار مايو الماضى 22 قراراً لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.

ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسى فى السوق المصرى.

كما تضمنت تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية، والطاقة.