((المصرى الصينى)) يسعى للحصول على إعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب مجلس الأعمال المصرى الصينى، وزارة التجارة والصناعة، بمخاطبة الصين للحصول على إعفاءات جمركية مماثلة للإعفاءات التى حصلت عليها بعض الدول الأفريقية مؤخراً.
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قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، لـ((البورصة))، إنَّ تصدير 8 آلاف سلعة من الدول الأفريقية التى حصلت على الإعفاءات دون رسوم جمركية إلى الصين يفسر توجه الصين لتوسيع تأثيرها الاقتصادى داخل القارة الأفريقية.
والدول الأفريقية التى ستحصل على المميزات الصينية هى ((أنجولا، جامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، مالى، وموريتانيا)).
وبداية من 25 ديسمبر من الشهر الجارى، ستتيح ((بكين)) لـ98% من السلع المستوردة من 6 دول أفريقية الوصول إلى سوقها الاستهلاكى دون رسوم جمركية، وفقاً لوزارة المالية الصينية.
أشار إلى أن اللحاق بهذه الدول يدعم نمو حجم التبادل التجارى بين البلدين لصالح مصر.
ذكر ((إبراهيم))، أن مصر يجب عليها استغلال العلاقات التى تربطها مع الصين، خاصة بعض الانضمام إلى مجموعة البريكس، بهدف تنمية صادرات الصناعات النسيجية، والأسمدة والحاصلات الزراعية على غرار صادراتنا من البرتقال والعنب.
ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 16.25 مليار دولار عام 2022، بواقع 14.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، و1.85 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
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