Tuesday, 12 December 2023 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((المصرى الصينى)) يسعى للحصول على إعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى الصين

12/12/2023 7:00:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)

طالب مجلس الأعمال المصرى الصينى، وزارة التجارة والصناعة، بمخاطبة الصين للحصول على إعفاءات جمركية مماثلة للإعفاءات التى حصلت عليها بعض الدول الأفريقية مؤخراً.

موضوعات متعلقة 340 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بمصر أول 10 أشهر من 2023 تراجع الذهب القادم مع العائدين من الخارج إلى 25 كيلو أول شهر من تجديد المبادرة يومان على غلق مزايدة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد

قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، لـ((البورصة))، إنَّ تصدير 8 آلاف سلعة من الدول الأفريقية التى حصلت على الإعفاءات دون رسوم جمركية إلى الصين يفسر توجه الصين لتوسيع تأثيرها الاقتصادى داخل القارة الأفريقية.

والدول الأفريقية التى ستحصل على المميزات الصينية هى ((أنجولا، جامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، مالى، وموريتانيا)).

وبداية من 25 ديسمبر من الشهر الجارى، ستتيح ((بكين)) لـ98% من السلع المستوردة من 6 دول أفريقية الوصول إلى سوقها الاستهلاكى دون رسوم جمركية، وفقاً لوزارة المالية الصينية.

أشار إلى أن اللحاق بهذه الدول يدعم نمو حجم التبادل التجارى بين البلدين لصالح مصر.

ذكر ((إبراهيم))، أن مصر يجب عليها استغلال العلاقات التى تربطها مع الصين، خاصة بعض الانضمام إلى مجموعة البريكس، بهدف تنمية صادرات الصناعات النسيجية، والأسمدة والحاصلات الزراعية على غرار صادراتنا من البرتقال والعنب.

ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 16.25 مليار دولار عام 2022، بواقع 14.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، و1.85 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

MENAFN12122023000202011048ID1107579674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث