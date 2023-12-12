((المصرى الصينى)) يسعى للحصول على إعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى الصين

طالب مجلس الأعمال المصرى الصينى، وزارة التجارة والصناعة، بمخاطبة الصين للحصول على إعفاءات جمركية مماثلة للإعفاءات التى حصلت عليها بعض الدول الأفريقية مؤخراً.

موضوعات340 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بمصر أول 10 أشهر من 2023 تراجع الذهب القادم مع العائدين من الخارج إلى 25 كيلو أول شهر من تجديد المبادرة يومان على غلق مزايدة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد

قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، لـ((البورصة))، إنَّ تصدير 8 آلاف سلعة من الدول الأفريقية التى حصلت على الإعفاءات دون رسوم جمركية إلى الصين يفسر توجه الصين لتوسيع تأثيرها الاقتصادى داخل القارة الأفريقية.

والدول الأفريقية التى ستحصل على المميزات الصينية هى ((أنجولا، جامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، مالى، وموريتانيا)).

وبداية من 25 ديسمبر من الشهر الجارى، ستتيح ((بكين)) لـ98% من السلع المستوردة من 6 دول أفريقية الوصول إلى سوقها الاستهلاكى دون رسوم جمركية، وفقاً لوزارة المالية الصينية.

أشار إلى أن اللحاق بهذه الدول يدعم نمو حجم التبادل التجارى بين البلدين لصالح مصر.

ذكر ((إبراهيم))، أن مصر يجب عليها استغلال العلاقات التى تربطها مع الصين، خاصة بعض الانضمام إلى مجموعة البريكس، بهدف تنمية صادرات الصناعات النسيجية، والأسمدة والحاصلات الزراعية على غرار صادراتنا من البرتقال والعنب.

ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 16.25 مليار دولار عام 2022، بواقع 14.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، و1.85 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.