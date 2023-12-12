((الصناعات المعدنية)) تدعو 1700 شركة لتوفيق أوضاعها البيئية

دعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية 1700 شركة أعضاء الغرفة إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية لمصانعها لتجنب فرض الضريبة الكربونية على صادراتها إلى السوق الأوروبى.

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قال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إنَّ الصناعات المعدنية من الصناعات الملوثة للبيئة؛ لاعتماد بعض الشركات على طاقات غير نظيفة مثل الفحم لتشغيل أفرانها، لذلك فإنَّ توفيق الأوضاع البيئية للشركات المصدرة يحافظ على تدفق الصادرات إلى دول أوروبا.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركات ستبدأ حساب نسب الانبعاثات الكربونية، وستعمل على تقليلها من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة مثل الكهرباء، والطاقة الشمسية.

لفت إلى أن الشركات التى ستتمكن من توفيق أوضاعها من خلال الوصول لنسب انبعاثات كربونية منخفضة ستحصل على امتيازات عند التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى.

أضاف أن إجمالى أعداد مصانع الحديد والصلب المصدرة 10 مصانع، بينما أعداد مصانع الألومنيوم المصدرة 30 مصنعاً.

نمت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 65% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 لنحو 1.74 مليار دولار، مقابل 1.053 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.

وخاطبت بعض القطاعات الصناعية الحكومة بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة الكربون المقرر فرضها على القطاع الصناعى بشكل نهائى بحلول 2026، بما يسمح للشركات بتوفيق أوضاعها، لانعكاس تطبيقها السريع سلبياً على صادرات القطاعات المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبى.

وضريبة الكربون هى نوع من العقوبات التى يجب على الشركات دفعها مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى؛ حيث سيعمل الاتحاد الأوروبى على فرضها على الشركات المصدر إليها خلال 2026، ستشمل قطاعات الحديد، والألومنيوم، والإسمنت، والأسمدة، وإنتاج الكهرباء.