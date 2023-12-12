السويس وبنما .. أزمة القناتين التوأم تهدد تجارة ما قبل الكريسماس

MENAFN - Al-Borsa News) يهدد الاضطراب المتزامن في قناتي السويس وبنما ، سلاسل التوريد العالمية في الفترة السابقة لأعياد الميلاد، إذ تعد القناتان ممران حيويان للتجارة العالمية.

وحذر مالكو السفن والمستوردون، من أن الجفاف في قناة بنما وسلسلة الهجمات التي تتعرض لها سفن الشحن على بعد 11500 كيلومتر جنوب قناة السويس، تهدد بتقييد حركة الملاحة قبل موسم الأعياد.

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قال المدير العام لمعهد التصدير والتجارة الدولية، ماركو فورجيوني، الذي يمثل مستوردي المملكة المتحدة:“بعض الإمدادات لن تتواجد في الوقت المناسب لعيد الميلاد”.

أضاف فورجيوني، أن الإلكترونيات الاستهلاكية ومنها“أيفون” قد لا تكون متاحة بسهولة ، وذلك بعد شهور من التأخير في قناة بنما، فيما وجد مستوردون آخرون صعوبة في الحصول على زينة عيد الميلاد في الوقت المناسب.

وإذا ساءت الهجمات بالقرب من قناة السويس، التي يشارك فيها متمردون في اليمن، فإن الجمع بين ذلك والقيود في بنما سيكون“كارثيًا”، حسب فورجيوني.

كان من المقرر أن يعبر أكثر من نصف شحن الحاويات من حيث الحجم المقرر أن يربط آسيا وأمريكا الشمالية، إما عبر قناة بنما أو قناة السويس خلال الربع الثالث من 2024، وفقاً لمجموعة التحليل التجاري”إم دي إس ترانسمودل”.

كان أكتوبر الماضي هو الأكثر جفافاً في منطقة قناة بنما منذ عام 1950 على الأقل، وذلك وفقًا لهيئة القناة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ظاهرة أل نينيو المناخية التي أثرت على درجات الحرارة وهطول الأمطار حول العالم.

كما خفضت السلطات لأول مرة عدد المعابر، والتي ستقتصر بحلول فبراير على 18 سفينة فقط في اليوم.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة“هاباج لويد” الألمانية، رولف هابن يانسن، التي تعد خامس أكبر مالك لسفن الحاويات في العالم والتي تنقل معظم السلع المصنعة في العالم، إن“هذا الجفاف في قناة بنما يشكل مصدر قلق كبير”.

ذكرت مجموعة التحليل التجاري“مارين ترافيك” أن ما لا يقل عن 167 سفينة عبرت القناة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، مقارنة بـ238 سفينة العام الماضي.

وأفادت هيئة قناة بنما أن مدة انتظار السفن دون حجوزات في المتوسط 12.2 يوم لعبور القناة البالغ طولها 50 ميلاً من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي، فيما انقطع الاتصال ببعضها منذ أكثر من أسبوعين.

اضطرت“هاباج لويد” وشركات أخرى مماثلة إلى اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة، لمواجهة التأخيرات المتزايدة، إذ أعلنت المجموعة الألمانية عن تحويل مسار 42 سفينة على الأقل من بنما إلى السويس، للتجارة بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

مع ذلك، أثارت موجة هجمات مفاجئة شنها الحوثيين المقيمين في اليمن، على السفن، قلق الصناعة العالمية، رغم أن الحوثيين قالوا إنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل.

قال تاجر في أحد دور تجارة السفن والسلع الأوروبية:“كيف يعرفون من هو مالك السفينة النهائي؟.. يمكنهم التفكير بطريقة أن هذه السفينة ذاهبة إلى إسرائيل، لذلك سنفجرها”.

أضاف أن“قناة بنما مغلقة فعليًا، وإذا حدث نفس الشيء للسويس، فكيف سنحصل على الحبوب حول العالم؟.. وهذا عندما تبدأ أسعار الشحن في الارتفاع”.

وقال هابين جنسن إن شركة“هاباج لويد” ليس لديها أي سفن مرتبطة بإسرائيل تبحر عبر المنطقة المتضررة، مضيفا:” لكننا نراقب الوضع عن كثب .. وإذا لزم الأمر فلن نتردد في تحويل مسار السفن”.

وأكد:“إذا أصبح المرور عبر السويس أكثر صعوبة أيضًا، فقد يتسبب ذلك في اضطراب خطير”.

في علامة مبكرة على الاضطراب الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة البضائع، طبق العديد من مُلاك السفن رسومًا إضافية بمئات الدولارات لكل حاوية للمصدرين الذين يرسلون البضائع عبر بنما، إذ زادت تكلفة استخدام القناة في وقت قصير بملايين الدولارات لكل ممر ملاحي.

كما أعلنت شركة” هاباج لويد” الأسبوع الماضي، عن“رسوم إضافية لمخاطر الحرب” تصل إلى 80 دولارا لكافة الحاويات المتجهة من وإلى إسرائيل.

تشير مجموعة” إم دي إس ترانسمودال” إلى أن تغيير الطرق من بنما إلى السويس يزيد وقت رحلات السفن التي تسافر بسرعة 16 عقدة بين نيويورك وشنغهاي بمقدار خمسة أيام.

إذا تجنب مزيد من مُلاك السفن قناة السويس وسلكوا الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا للرحلات بين نفس المدن، فقد يزداد وقت رحلتهم بمقدار 6 أيام إضافية.

وقال فورجيوني إن الاضطراب آثار تساؤلات أكبر حول مرونة التجارة العالمية، واقترحت ضرورة النظر في مصادر تصنيع بديلة وطرق نقل مثل الشحن الجوي.

وأضاف:“تحتاج الحكومة والشركات للنظر في شكل سلسلة التوريد المرنة، فهناك قليلاً مما يمكن فعله لاحتفالات عيد الميلاد هذا العام .. لكن إذا لم يتم فعل أي شيء، أعتقد أن هناك خطر النقص خلال العام المقبل”.