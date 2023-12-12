جرين فلاور تفوز بتوريد 420 ألف طن قمح روسى لـالسلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت شركة جرين فلاور بتوريد 420 ألف طن قمح روسى لهيئة السلع التموينية فى الممارسة التى أجرتها الهيئة الخميس الماضى.

وتنقسم الكمية على شحنتين بنحو 210 آلاف طن لكل شحنة على فترتى شحن الأولى من 10 وحتى 20 يناير والثانية من 21 يناير حتى 31 يناير 2024.

وقال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن السداد سيكون عبر تسهيلات موردين لمدة 270 يومًا، مشيرًا إلى أن السعر يبلغ 265 دولارًا للطن، بينما ترواحت أسعار النولون بين 21 و22.80 دولار للطن.

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وتعد هذه الممارسة الثانية التى تجريها الهيئة فى نفس الأسبوع، وكانت أجرت الثلاثاء الماضى ممارسة أخرى للتعاقد على على 180 ألف طن قمح روسى وأوكرانى، وفازت فيها شركتا ((نيبلون))، و((كريل كروب))، وفق ما قاله المصدر.

وكشف أن شركة ((نيبلون)) ستورد 60 ألف طن قمح أوكرانى بسعر 249.90 دولار للطن، بخلاف 19.1 دولار تكلفة شحن الطن، على أن يكون السداد فورياً بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

أضاف أن شركة ((كريل كروب)) ستورد 120 ألف طن قمح روسى على شحنتين، بواقع 60 ألف طن للشحنة بسعر 255 دولاراً للطن، وسعر نولون 23.25 دولار، بطريقة سداد تسهيلات الموردين 270 يوماً.

وكشف أن فترات الشحن ستكون بداية من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024.

وفى سبتمبر الماضى صرح وزير التموين على المصيلحي، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، اتفقت على شراء 480 ألف طن من القمح الروسى فى مفاوضات مباشرة.

قفزت وردات مصر من القمح خلال أول 9 أشهر من 2023، بنحو 30% لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن، فى نفس الفترة من عام 2022، وشكلت الواردات من روسيا نحو 80% من إجمالى الواردات المصرية

وتقدر وردات مصر من القمح بنحو 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومى والخاص.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى فى أكتوبر الماضى بأن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 5 أشهر ويُغطى حتى 30 يونيو 2024.