((الاستثمار القومى)) يعتزم التخارج من مساهماته بـ((مصر للأسمنت-قنا))

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم بنك الاستثمار القومى التخارج من حصته فى شركة مصر للأسمنت قنا، والتى أدرجت ضمن قائمة شركاته التى يمكن التخارج منها بشكل أسرع من غيرها.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن بنك الاستثمار القومى حصر مساهماته فى الشركات بغرض التخارج منها لصالح القطاع الخاص تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

موضوعات340 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بمصر أول 10 أشهر من 2023 تراجع الذهب القادم مع العائدين من الخارج إلى 25 كيلو أول شهر من تجديد المبادرة يومان على غلق مزايدة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد

وأضافت المصادر، أن من بين الشركات مصر للأسمنت قنا والتى تأتى على رأس القائمة باعتبارها مدرجة فى البورصة المصرية وأسهل للتخارج، والتى يمتلك فيها البنك بها تقدر بنحو 10%، موضحة أن شركة ((إن آى كابيتال)) التابعة لبنك الاستثمار القومى ومستشار برنامج الطروحات ستطرح مناقصة لتعيين مستشار مالى لبيع الشركة.

وتابعت المصادر، أن قائمة الشركات التى تم حصرها سيتم إرسالها لصندوق مصر السيادى بهدف تولى عملية بيع تلك الحصص لمستثمرين استراتيجين لتعظيم قيمة الأصل، وأغلق سهم شركة مصر للأسمنت قنا أمس الأربعاء عند مستوى 20.6 جنيه، مستحوذا على 34.4 مليون جنيه من التداولات.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة إلى 21.3% لشركة الأهلى كابيتال، و14.98% لاتحاد مقاولى التشييد والبناء، و”المصرية للمشروعات” بنسبة 10.07%، فيما تمتلك“الاستثمار الكويتية” 9.88%، ونسبة 9.57% لصالح بنك الاستثمار القومى، و9.37% لشركة مصر لتأمينات الحياة، و8.86% لمستثمر فرد، وأخيرًا 6.7% لصالح“كيو ان بى” للخدمات المالية.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا، عن النصف الأول من العام الجارى، تراجع أرباح الشركة بنسبة 25.6%، على أساس سنوي.

أوضحت الشركة، فى بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافى ربح بلغ 63.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 85.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفعت صافى مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.