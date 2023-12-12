((الاستثمار القومى)) يعتزم التخارج من مساهماته بـ((مصر للأسمنت-قنا))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم بنك الاستثمار القومى التخارج من حصته فى شركة مصر للأسمنت قنا، والتى أدرجت ضمن قائمة شركاته التى يمكن التخارج منها بشكل أسرع من غيرها.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن بنك الاستثمار القومى حصر مساهماته فى الشركات بغرض التخارج منها لصالح القطاع الخاص تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
موضوعات متعلقة
340 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بمصر أول 10 أشهر من 2023 تراجع الذهب القادم مع العائدين من الخارج إلى 25 كيلو أول شهر من تجديد المبادرة يومان على غلق مزايدة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد
وأضافت المصادر، أن من بين الشركات مصر للأسمنت قنا والتى تأتى على رأس القائمة باعتبارها مدرجة فى البورصة المصرية وأسهل للتخارج، والتى يمتلك فيها البنك بها تقدر بنحو 10%، موضحة أن شركة ((إن آى كابيتال)) التابعة لبنك الاستثمار القومى ومستشار برنامج الطروحات ستطرح مناقصة لتعيين مستشار مالى لبيع الشركة.
وتابعت المصادر، أن قائمة الشركات التى تم حصرها سيتم إرسالها لصندوق مصر السيادى بهدف تولى عملية بيع تلك الحصص لمستثمرين استراتيجين لتعظيم قيمة الأصل، وأغلق سهم شركة مصر للأسمنت قنا أمس الأربعاء عند مستوى 20.6 جنيه، مستحوذا على 34.4 مليون جنيه من التداولات.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة إلى 21.3% لشركة الأهلى كابيتال، و14.98% لاتحاد مقاولى التشييد والبناء، و”المصرية للمشروعات” بنسبة 10.07%، فيما تمتلك“الاستثمار الكويتية” 9.88%، ونسبة 9.57% لصالح بنك الاستثمار القومى، و9.37% لشركة مصر لتأمينات الحياة، و8.86% لمستثمر فرد، وأخيرًا 6.7% لصالح“كيو ان بى” للخدمات المالية.
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا، عن النصف الأول من العام الجارى، تراجع أرباح الشركة بنسبة 25.6%، على أساس سنوي.
أوضحت الشركة، فى بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافى ربح بلغ 63.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 85.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفعت صافى مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
MENAFN12122023000202011048ID1107579670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.